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    新北表揚模範飼主 侯友宜帶警犬走秀成焦點

    新北市動保處頒獎表揚飼主，感謝對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    新北市動保處頒獎表揚飼主，感謝對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    2020/10/17 11:58

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市動物保護防疫處今天在朱銘美術館舉辦「金生今生-模範飼主金飯碗」頒獎典禮， 表揚20名細心照護高齡毛小孩的模範飼主，現場並安排新北市毛寶貝愛心大使徐薇帶她的樂齡犬collie、市長侯友宜與在動物之家認養的警犬查理一同登台走秀，宣導「愛牠就是不離不棄」的理念，場面相當溫馨。

    侯友宜認養的警犬查理，是動保處自非法繁殖場救援出來的犬隻，經動保處獸醫師照顧及警犬隊訓練後，目前擔任重大活動場地的安檢工作。侯友宜說，寵物邁入高齡化，寵物長照需求已是當務之急，新北市擁有全國最多的130間寵物長照機構，未來將擴展更多民間服務量能，讓高齡、失能毛寶貝都有高品質樂齡生活，也鼓勵社會大眾伸出愛的雙手，對老殘疾毛寶貝多一點關懷和疼惜。

    徐薇也說，她的毛寶貝collie已經14歲，曾歷經嚴重過敏、皮膚病，去年更因腎臟病被醫生宣告僅剩3個月壽命，經研究調整collie的飲食後，現在仍健康快樂的與家人生活在一起，這些照護故事值得讓更多人知道，愛就是不離不棄，希望大家一起關注寵物長照需求。

    侯友宜今天致贈20位模範飼主刻有晶片號碼、毛寶貝名字的專屬金飯碗，動保處表示，每位模範飼主都有感人故事，飼主陳宥傑的毛小孩「旺旺」是6年前從民間中途之家救援出來的犬隻，領養回來時發現有耳疥蟲，自己也被感染，經細心治療「旺旺」才恢復健康，陳宥傑還研究製作鮮食，總算把「旺旺」養的健康快樂。

    另外，羅涵琳飼養的Febby是一隻5歲吉娃娃，在認養前Febby已被割掉聲帶且脊椎變形，還患有瓣膜性心臟病，需定期針灸復健、搭配熱敷按摩，羅涵琳不離不棄每天定期餵藥、照護，令人感動。

    新北市動保處頒獎表揚飼主，感謝對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    新北市動保處頒獎表揚飼主，感謝對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    新北市動物保護防疫處在朱銘美術館舉辦「金生今生-模範飼主金飯碗」頒獎典禮， 表揚飼主對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    新北市動物保護防疫處在朱銘美術館舉辦「金生今生-模範飼主金飯碗」頒獎典禮， 表揚飼主對高齡毛小孩的細心照護。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜與在動物之家認養的警犬查理一同登台走秀。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜與在動物之家認養的警犬查理一同登台走秀。（記者林欣漢攝）

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