為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑

    捷運環狀線7月的日運量已超過4萬人次。（新北市捷運工程局提供）

    捷運環狀線7月的日運量已超過4萬人次。（新北市捷運工程局提供）

    2020/10/15 16:48

    〔記者蔡思培／台北報導〕雙北已經多次因捷運環狀線槓上，台北市長柯文哲昨天表示，台北市不可能讓新北綁架北南環、東環段，新北市長侯友宜今天則說，交通部會出來協調，不急現在談論。但台北市捷運局表示，交通部已核定北市府為環狀線全環地方主管機關，台北市依法行政負責營運無庸置疑。

    台北市捷運局說，環狀線第一階段在北市捷運局興建完成後，就交由台北捷運公司負責經營，今年開通並順利營運，環狀線跨越雙北市，待南環、北環及東環路段完工後，將形成一條完整的首都捷運路網，無法切割、更不可能分開營運。捷運局說，一條捷運線設置一座主行控中心，就像是人的大腦，如果由兩家不同營運公司同時指揮，可能錯亂無所適從，影響安全與準確性。

    捷運局說，北市府是全環地方主管機關，基於「一車到底」、「便捷」及「安全」三個整體考量，環狀線由北捷經營會更適宜，而非只是爭取一時半刻的經營權。

    捷運局也說，中央在大眾捷運法訂定之初，就考量到如果路線跨不同行政轄區，可能產生規劃、設計、施工乃至營運、監督與安全時，若面臨不同地方政府有不同意見爭議處理不易且耗時，因此，大眾捷運法總則篇第4條規定，跨區域路線「整合由一個地方主管機關」以進行有效管理。

    捷運局說，北市府已在9月17日針對新北單方面的訴求涉及法令解釋，函請交通部釋示。捷運局強調，一切發展與內容變更，都應以大眾捷運系統健全發展、增進公共福利為第一優先。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    環狀線經營權 新北市府：堅定收回
    2020/10/14 17:20

    環狀線經營權 新北市府：堅定收回
    新北收回環狀線盼中央協調？ 侯友宜：好好談一談
    2020/10/13 12:39

    新北收回環狀線盼中央協調？ 侯友宜：好好談一談

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    捷運主導權爭奪 新北：環狀線、樹林線不該混談
    2020/10/02 15:48

    捷運主導權爭奪 新北：環狀線、樹林線不該混談
    環狀線運量穩定成長 9/11吸4.7萬人次創單日新高
    2020/09/12 17:50

    環狀線運量穩定成長 9/11吸4.7萬人次創單日新高
    怕弄髒車廂座位！工人搭捷運這舉動讓網友熱淚盈眶
    2020/09/06 23:16

    怕弄髒車廂座位！工人搭捷運這舉動讓網友熱淚盈眶
    環狀線最後拼圖 捷運東環段明起辦3場公聽會
    2020/08/24 17:06

    環狀線最後拼圖 捷運東環段明起辦3場公聽會
    生活今日熱門
    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    2020/10/14 18:37

    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風
    2020/10/14 21:29

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年
    2020/10/14 19:15

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加
    2020/10/14 19:13

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播