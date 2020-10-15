雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑

捷運環狀線7月的日運量已超過4萬人次。（新北市捷運工程局提供）

2020/10/15 16:48

〔記者蔡思培／台北報導〕雙北已經多次因捷運環狀線槓上，台北市長柯文哲昨天表示，台北市不可能讓新北綁架北南環、東環段，新北市長侯友宜今天則說，交通部會出來協調，不急現在談論。但台北市捷運局表示，交通部已核定北市府為環狀線全環地方主管機關，台北市依法行政負責營運無庸置疑。

台北市捷運局說，環狀線第一階段在北市捷運局興建完成後，就交由台北捷運公司負責經營，今年開通並順利營運，環狀線跨越雙北市，待南環、北環及東環路段完工後，將形成一條完整的首都捷運路網，無法切割、更不可能分開營運。捷運局說，一條捷運線設置一座主行控中心，就像是人的大腦，如果由兩家不同營運公司同時指揮，可能錯亂無所適從，影響安全與準確性。

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捷運局說，北市府是全環地方主管機關，基於「一車到底」、「便捷」及「安全」三個整體考量，環狀線由北捷經營會更適宜，而非只是爭取一時半刻的經營權。

捷運局也說，中央在大眾捷運法訂定之初，就考量到如果路線跨不同行政轄區，可能產生規劃、設計、施工乃至營運、監督與安全時，若面臨不同地方政府有不同意見爭議處理不易且耗時，因此，大眾捷運法總則篇第4條規定，跨區域路線「整合由一個地方主管機關」以進行有效管理。

捷運局說，北市府已在9月17日針對新北單方面的訴求涉及法令解釋，函請交通部釋示。捷運局強調，一切發展與內容變更，都應以大眾捷運系統健全發展、增進公共福利為第一優先。

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