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    狂粉外國人端臭豆腐登台灣高山 美照紅上美國論壇！

    近日一張「壯闊山水搭配臭豆腐」的美照，意外在美國Reddit論壇引發熱議瘋傳，更有許多外國網友分享自己對台灣臭豆腐的美好印象。（圖擷取自Reddit）

    近日一張「壯闊山水搭配臭豆腐」的美照，意外在美國Reddit論壇引發熱議瘋傳，更有許多外國網友分享自己對台灣臭豆腐的美好印象。（圖擷取自Reddit）

    2020/10/16 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕臭豆腐在台灣是經典小吃之一，卻是不少外國觀光客避而遠之的食物，但近日一張「壯闊山水搭配臭豆腐」的美照，意外在美國Reddit論壇引發熱議瘋傳，更有許多外國網友分享自己對台灣臭豆腐的美好印象。

    近日一名外國網友在Reddit上PO出一篇「我愛臭豆腐」（I Love Stinky Tofu）的文章，並貼出一張美食搭配山景的照片，只見一盒「韭菜臭豆腐」在一片壯闊美麗的高山景色陪襯下，顯得氣勢十足，臭豆腐彷彿也更加美味。

    文章曝光後，許多外國網友立刻被這張「高山上的臭豆腐」給吸引，紛紛留言「在山頂上吃臭豆腐，你實在太會享受生活了」、「我喜歡臭豆腐搭配的醃泡菜，非常開胃」、「其實我可以忍受臭豆腐的口味，但如果在室內的話...我的鼻子真的就無法。」、「天呀！這風景太美了！我現在就好想吃臭豆腐」、「去台灣一定吃的美食！我想念台灣了」、「我也喜歡臭豆腐，真的很美味，但我的朋友都不愛吃，說我瘋了」。

    根據《The China Post》報導，這名發文的女網友來自美國，名叫克莉絲塔．巴克（Christa Barker）的她今年33歲，目前已來台超過4年的時間，現在定居在新竹市竹北。

    而這張引起外國網友討論的「韭菜臭豆腐」照片，其實就是在新竹尖石、海拔1450公尺的宇老觀景台所拍攝，該觀景台不遠處就有一間堪稱全台最高的「XX臭豆腐」，吸引許多饕客慕名到訪。

    報導指出，巴克第一次聞到臭豆腐味道的時候，內心也相當害怕，儘管勇敢嘗試味道，但後來怕得一年都不敢再吃，直到她與好友在環島期間再度嘗試，才愛上臭豆腐的美味，短短兩週內更是一口氣吃了6次。

    身為臭豆腐的狂粉，巴克強調，「臭豆腐是我最愛的台灣小吃。無論何時何地，必定聞香下馬，立刻買一份來吃」。

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