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    易有短時強降雨 宜蘭縣豪雨特報

    中央氣象局今（15）日下午3點50分，針對宜蘭縣發布豪雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。（中央氣象局）

    中央氣象局今（15）日下午3點50分，針對宜蘭縣發布豪雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。（中央氣象局）

    2020/10/15 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（15）日下午3點50分，針對宜蘭縣發布豪雨特報，提醒民眾外出要攜帶雨具。

    氣象局表示，受到東北風影響，易有短時強降雨，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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