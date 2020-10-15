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    被爆水母斷肢、魟魚撞玻璃 桃園「Xpark」水族館回應了

    桃園都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧。（記者許倬勛攝）

    桃園都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧。（記者許倬勛攝）

    2020/10/15 15:08

    〔記者許倬勛／桃園報導〕日本橫濱八景島海島樂園攜手國泰人壽打造的首座海外分館「Xpark」，自今年8月開幕以來人潮不斷，但近日遭網友撻伐，質疑園方未妥善照顧海洋生物，包括魟魚衝撞玻璃受傷、水母斷肢等，甚至有網友揚言抵制。對此，園方強調絕無虐待動物，部分民眾不顧勸導使用閃光燈、拍打玻璃，造成海洋生物受驚嚇導致受傷，未來會加強管理與宣導，但對於動物保育「嚴格自審、可受公評」。

    有網友在參觀水族館後發表心得，發現園內的海洋生物身上布滿大大小小的傷痕，像是水母斷肢、魟魚衝撞玻璃受傷，歌手陳芳語更在社群媒體上公開抵制「拒絕再去」、「利用動物賺錢」，負面聲浪排山倒海而來。

    對此，Xpark表示自始自終都並無虐待動物之情事，本館開館前恪遵相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界公評。

    Xpark說，園內共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異偶爾會有受傷或適應不良之情形。以蛋黃水母為例，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝的自然現象，至於動物受傷，可能是少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈造成某些較為敏感海洋生物驚嚇，造成體表摩擦傷的情形，未來將持續投入專業人力積極治療照護，同時將加強巡館人力、宣導教育。

    桃園都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧。（記者許倬勛攝）

    桃園都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧。（記者許倬勛攝）

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