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    不顧海生館生物受傷引發質疑虐待 陳芳語憤怒公開抵制Xpark！

    針對水生公園「Xpark」虐待動物的傳聞，歌手陳芳語今天在社群上憤怒公開抵制。（圖擷取自Kimberley Chen陳芳語 臉書）

    針對水生公園「Xpark」虐待動物的傳聞，歌手陳芳語今天在社群上憤怒公開抵制。（圖擷取自Kimberley Chen陳芳語 臉書）

    2020/10/14 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園青埔全新都會型水生公園「Xpark」自開幕以來人潮不斷，更成為時下最夯的打卡熱點，但近日卻有網友表示參觀時看到不少身上滿是傷痕的海生館生物，甚至還有魚疑似因為焦躁出現撞玻璃的情形發生，直呼這是一個不舒服的觀賞體驗！不少人也表示也同感，負面評價越來越多，還引來歌手陳芳語（Kimberley）憤怒抵制！痛斥「Xpark」是噁心的地方。

    綜合媒體報導，今年8月份熱鬧開幕的「Xpark」，不分平日假日都是人滿為患，但越來越多遊客反應說看到想衝破玻璃而嘴巴受傷的魟魚、水母打結甚至斷肢、有咬合問題的企鵝等等，質疑園方沒有妥善照顧海生館生物，負面評價排山倒海而來。

    對此，歌手陳芳語憤怒的在臉書粉專及IG發文呼籲抵制「Xpark」，同情這些原本應該在大海裡無憂無慮遨游的生物被豢養在這麼小的魚缸，痛罵園方沒有用心照顧這些動物，還讓他們受傷甚至無視，要大家「不要支持這些利用動物賺錢的公司」，並反思「如果有一天，人類被限制在狹小孤立的空間裡供人娛樂，難道不是很諷刺嗎？」

    對於外界的質疑，「Xpark」表示會以本來的自然面貌來照顧他們，也會虛心接受網友意見，需要改進的地方也會改進，日後有新的訊息會再和大家說明。陳芳語針對園方回應則酸：「和大家說明虐動物？」

    陳芳語心疼海生館生物淒涼的被豢養在狹小的魚缸中，公開呼籲網友抵制不尊重動物的水生公園。（圖擷取自陳芳語IG）

    陳芳語心疼海生館生物淒涼的被豢養在狹小的魚缸中，公開呼籲網友抵制不尊重動物的水生公園。（圖擷取自陳芳語IG）

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