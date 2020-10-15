被爆水母斷肢、魟魚受傷一直沒好 Xpark：絕無虐待

桃園青埔都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧。（資料照）

2020/10/15 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕桃園青埔都會型水生公園「Xpark」自今年8月開幕以來人潮不斷，但近期也陸續引發部分網友反彈，質疑園方並未給予海洋生物妥善照顧，園內的生物還疑似出現自殘行為。台灣動物平權促進會近期PO文也提及，在Xpark開園不久就有民眾發現魟魚嘴巴受傷，但過了數個月這情況仍未改善，呼籲展演業者應該將更多資源放在改善圈養環境。Xpark繼先前表示虛心接受指教，並指會以生物原本的自然面貌來照顧牠們外，今日也強調絕無虐待，並指今下午將發布聲明稿進行說明。

「Xpark」自開幕以來雖人潮不斷，不管平日假日都有大批民眾不惜花時間排隊只為與園內展演的海洋生物合照，但近期有網友PO文指出，園內出現鯊魚、魟魚的嘴部都是傷口，水母斷手斷腳，魚出現撞玻璃的行為，以及嘴巴咬合不正、走路也不正常的小企鵝，讓網友在議論之餘，也紛紛在臉書社團及IG限動發文反彈，或呼籲抵制，不過也有網友持不同看法，認為有問題的不只Xpark，不應將矛頭都指向Xpark。

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也有部分網友湧入Xpark的臉書留言洗板，呼籲園方應將動物照顧好，甚至質疑園方給予動物的空間太過狹小，根本是「水生動物刑場」。針對相關爭議，Xpark僅表示，會以生物原本的自然面貌來照顧牠們，也會虛心接受外界的意見，並進行改進。《ETtoday》報導也提及，官方今日也強調，生物會有受傷是正常的，絕對沒虐待生物，並表示今日下午1點左右將發布聲明稿對外說明。

台灣動物平權促進會近日也持續在臉書PO文指出，Xpark在開園不久後，就曾有YouTuber目擊，園內的魟魚嘴巴有傷口，但在過了數個月後，這樣的情況仍未改善。除此之外，Xpark海豹展示場的設計，完全是為了滿足人類觀賞的需求，但空間設計的單調、狹小，雖然美其名是甜甜圈造型，但動物只能在小小空間中不斷的重複繞行，且這樣的狀況並不僅限於海豹的圈養缸，上個月也有海豹卡在假山的新聞，這也讓該會忍不住反問「為了滿足人的好奇心、為了讓人拍照打卡炫耀而在都市中囚禁海洋動物的場所，你真的會想前往嗎？」

台灣動物平權促進會為此呼籲，希望水族館方能理解，除了單純前往遊玩的民眾，也是有部分遊客在意園內的動物狀態，希望展演業者在花大錢宣傳、靠這些動物賺錢之餘，是否也該思考把更多資源挹注在改善圈養環境弄好、把動物照顧好。

部分網友湧入Xpark的臉書留言洗板，呼籲園方應將動物照顧好，甚至質疑園方給予動物的空間太過狹小。（圖擷自臉書）

台灣動物平權促進會指出，Xpark在開園不久後，就曾有YouTuber目擊，園內的魟魚嘴巴有傷口，但在過了數個月後，這樣的情況仍未改善。（圖由台灣動物平權促進會授權提供）

「Xpark」自開幕以來雖人潮不斷，但近期有網友PO文指出，園內出現鯊魚、魟魚的嘴部都是傷口，水母斷手斷腳，魚出現撞玻璃的行為。（資料照）

台灣動物平權促進會指出，Xpark海豹展示場的設計，完全是為了滿足人類觀賞的需求，但空間設計的單調、狹小，讓動物只能在小小空間中不斷的重複繞行，先前也曾傳出有海豹卡在假山的新聞。（圖由台灣動物平權促進會授權提供）

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