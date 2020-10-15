竹市國定古蹟鄭用錫「進士第」修復工程上樑 明年底完工開放

新竹市國定古蹟鄭用錫「進士第」修復工程今天上樑典禮，其內部包括樑柱和木雕都已如舊修復。（記者洪美秀攝）

2020/10/15 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市私有國定古蹟鄭用錫「進士第」修復工程今天舉行上樑祈福儀式，由市長林智堅與祭祀公業法人新竹市鄭永承管理人會理事長鄭武恩等人共同舉行，鄭用錫是清朝台灣第一位赴北京考中的進士，又稱開台進士，其後代仍保存國定古蹟「進士第」，有182年歷史，市府爭取文化部5388萬經費進行修復，總計投入1.2億元進行復雕刻、彩繪，預計明年底修復完成。

新竹市國定古蹟鄭用錫「進士第」，是中國清朝時期的建築，連門檻都有雕刻」，整座建物有各類雕刻裝飾，即使經歷182年，門廳兩側磚刻花牆、門廳步口上的木刻圓雕獅座也栩栩如生，建物內部也在修復過程中挖掘出磚雕之「卍」字牆面、門檻的精美石紋雕刻。

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林智堅說，進士第從清朝就見證竹市發展，主人鄭用錫是地方士紳，在漳、泉、粵分類械鬥時，還撰寫「勸和論」盼械鬥早日落幕。市府在修復過程中也發現建物木雕、石雕、泥雕等各項細節，除繼續爭取經費修復外，未來也期盼與鄭家子弟合作，打開「進士第」，讓全國民眾、外國人來了解新竹歷史。

鄭用錫後代、祭祀公業法人新竹市鄭永承管理人會理事長鄭武恩表示，古蹟修復過程不容易，感謝市府及各界協助，今天的上樑儀式也是彰顯「樑柱有堅，屋正人直」的價值，期盼明年底修復完成後，重現進士第風華。

進士第前期規劃設計建築師薛琴表示，國內知名古蹟如龍山寺等多是清朝光緒年間建物，「進士第」是清朝道光年間，時間更早，修復過程也發現，原來灰暗木雕、石雕都藏有彩繪，為還原彩繪，工程師傅用手術刀、棉花棒一點一滴清除，宛如對待藝術品，只能花時間慢慢修復。

文化局也說，私有國定古蹟鄭用錫「進士第」的後代子孫眾多，光是召集大家開會就很費工，取得多數人共識更是大工程，經過多年努力，終於進行國定古蹟進士第假設工程規劃設計、構件補充調查暨修正規劃設計書圖案，並獲文化部補助5千多萬元進行修復，預計明年底完工。

此外，進士第旁的兩棟市定古蹟「春官第」及「吉利第」，市府也持續與所有權人及現住戶進行溝通協調，期許透過完整的規劃設計及修復工程，保留此區的古蹟，並讓古蹟保存區重現風華。

新竹市國定古蹟鄭用錫「進士第」修復工程今天舉行上樑祈福儀式，整個修復工程預計明年底完工。（記者洪美秀攝）

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