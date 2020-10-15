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    故宮文物變身為STEAM教案 六嘉國中學生體驗國寶教育樂

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

    2020/10/15 10:34

    ［記者林宜樟／嘉義報導］國立故宮博物院推動故宮文物結合STEAM素養及創客科技，讓古代文物變身為現代用具，課程「故宮創客魔幻列車」，嘉義地區首站昨到嘉義縣六腳鄉六嘉國中，帶領學生體驗國寶STEAM教育樂，創客課程採用各種文物設計教案，讓孩子們從動手作中學習。

    課程以文物「元至明錯金銀帶輪羊尊」為範本，結合結構設計出羊尊迴力車國寶教案；以清—紀昀四庫全書為例，歷代大量的珍貴文獻，結合紅外線知識的善本古籍智慧遙控情境燈；以春秋—青銅樂器子酥鐘為範例，認識青銅器的紋飾美學，結合藍芽功能製成的子酥鐘藍芽喇叭，藉此深化孩童們對故宮器物、書籍等文物的認識，同時學習知識整合及運用科技的能力。

    「故宮創客魔幻列車」在2018年啟航，2020年底時預計服務達150所國中小，國立故宮博物院此計畫是由台北出發前往各縣市偏鄉城鎮、非山非市的國中小，讓因距離、時間因素，少又機會接觸故宮文物、華夏文化的學子們，透過國寶STEAM教育活動，深入淺出體驗美學教育，認識文物藝術的創新與魅力。

    故宮創客魔幻列車以跨領域、創客精神及結合STEAM概念，結合文物歷史及型態，設計為多樣化的教材與教案，如用AI影像辨識結合程式設計，轉化為文物教學機器人；用micro:bit微電腦晶片結合程式邏輯，將文物智慧應用於生活問題解決；結合雷射切割及3D列印技術，並搭配Scratch程式設計文物遊戲、VR虛擬實境悠遊博物館等課程融入，藉此巡訪的教師們進行經驗交流，逐步扎根下世代學子的美學教育。

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

    故宮創客魔幻列車昨在嘉義縣六嘉國中讓學生們體驗。（記者林宜樟翻攝）

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