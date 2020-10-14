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    中市樂成宮連40年發重陽禮金 4023人受惠

    「旱溪媽祖」樂成宮發給旱溪8個里的長輩重陽禮金，今年共4023人受惠。（記者張瑞楨翻攝）

    「旱溪媽祖」樂成宮發給旱溪8個里的長輩重陽禮金，今年共4023人受惠。（記者張瑞楨翻攝）

    2020/10/14 20:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中市東區「旱溪媽祖」樂成宮，今天發給旱溪8個里（旱溪、樂成、泉源、干城、東門、東信、十甲、東英）重陽禮金，今年共4023名長者受惠，總金額高達578萬餘元，其中，70至79歲2716人各1000元、80至89歲共1076人各2000元，90至99歲221人各3600元，10位百歲人瑞每人1萬2000元，每位長者並送平安麵線一包，該宮董事長郭松益表示，發放重陽敬老禮金已連續40年，金額與人數每年增加，這10年來，70歲以上長者成長逾1000人，90歲以上長者也倍數成長。

    台中樂成宮董事長郭松益說，秉持「老吾老以及人之老」，以媽祖慈悲、關懷及崇敬的態度發重陽禮金，今年已屆滿40年，「旱溪8里長者真幸福」，今年受惠4023人，禮金發送578萬餘元，轄區八里內就有10位是百歲人瑞。

    郭松益表示，受惠醫療科技與日俱增，高齡化社會來臨，長青長者增加速度驚人，樂成宮發放重陽敬老禮金已40年，金額與人數每年增加，10年來70歲以上長者成長超過1000人，90歲以上長者也倍數成長。

    中市政府民政局副局長徐照山、議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、社會局副局長陳坤皇、東區公所徐宏銘主秘等人，也到場共襄盛舉，郭松益強調，這是感謝長者多年來對國家社會的貢獻，也是十方信眾香火取之社會、用之社會，回饋鄉里的展現，今天無法到樂成宮領取敬老禮金的長輩，10月17日前攜帶身分證、印章及通知函，都能到樂成宮的辦公室領取，逾期則視為放棄。

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