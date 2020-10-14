南投茶博會鬥茶席 100元可喝8種不同國家茶

南投茶博會世界茶葉品茗鬥茶席，由專業茶藝師泡茶並解說。（南投縣政府提供）

2020/10/14 19:40

〔記者張協昇／南投報導〕2020南投世界茶業博覽會世界茶葉之旅館，現場除了有35種世界茶葉觀色認識靜態展示外，也設置世界茶葉品茗鬥茶區，只要花100元，就能獲得1個特製紀念茶杯，坐下來慢慢喝著茶藝師現場沖泡的茶，且能在4個茶席喝到8種不同國家及產區的茶，透過茶藝師的解說，提供遊客品嘗每個茶湯的差異，慢慢的品茗，讓舌尖深入了解每個茶葉的滋味和特色，一天只有4場次。

松嶺鬥茶協會理事長陳立偉表示，每年茶博會鬥茶協會都會來做茶葉推廣展售，今年協會改變以往品茗作法，現場共布置4個茶席，每個茶席都有1位專業茶藝師泡茶並解說，1個茶席採鬥茶方式只沖泡兩種茶葉，且將國外與台灣性質相近的兩種茶放在同一個茶席沖泡，如日本煎茶與冬片鬥茶王同一席，印度阿薩姆紅茶與凍頂炭焙茶王同一席、霍山黃芽與金萱包種茶同一席。

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陳立偉指出，透過此方式，讓遊客每個茶席停留15分鐘，可以靜下心、坐下來好好的品茶，與茶藝師互動，了解每個茶葉的特色，對世界茶葉能有初步的認識。

陳立偉說，松嶺鬥茶協會已成立23年，會員人數達200人以上，主要多是松柏嶺地區的茶農，也有阿里山等茶區的茶農加入，成員也逐漸年輕化，彼此互相學習技術交流，每年都會定期舉辦研習、比賽，在茶博會展館中，除了會不定時沖泡比賽茶給遊客免費品嘗外，協會也以今年的得獎比賽茶製成40個茶博會紀念茶餅，還有老茶王、炭焙烏龍茶及冬片鬥茶王等比賽得獎及特等茶的展售。

南投茶博會世界茶葉品茗鬥茶席，能在4個茶席喝到8種不同國家及產區的茶。（南投縣政府提供）

南投世界茶業博覽會世界茶葉之旅展售館，展示35種世界茶葉。（南投縣政府提供）

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