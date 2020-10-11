南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀

2020南投世界茶業博覽會今天下午舉辦「千人擂茶」活動，120張圓桌分12道輻射狀排列，象徵國旗12道光芒，透過空拍畫面呈現十分壯觀。（南投縣政府提供）

2020/10/11 19:44

〔記者佟振國／南投報導〕2020南投世界茶業博覽會今天下午於中興新村大操場舉辦「千人擂茶」，也是國慶連假最後一場大型活動，120張圓桌每10張排成一線，總計12道，象徵國旗的12道光芒，透過空拍畫面呈現十分壯觀，而參加民眾除了體驗客家傳統文化，承辦的草屯鎮農會特別將擂茶素材融入米元素，也讓人耳目一新。

南投世界茶業博覽會今天邁入第3天，雖然連假尾聲，會場還是人潮滿滿，縣府估計3天來遊客已逾20萬人次，創造2000萬的銷售額，今天上午先舉辦客家藝文展暨客家懇親活動，下午在中興新村大操場還有「千人擂茶」活動。

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本次活動由草屯農會承辦，每組3至5人，可獲得全套擂茶用具、擂茶材料、超值茶食，以及精美紙箱王板凳，總價值超過2500元，但報名費超優惠只要660元，才開放報名3分鐘120組即告額滿。

草屯特產是稻米，農會也以玄米綠茶取代傳統茶葉，在茶香中更有獨特的玄米香，傳統中也見新意，搭配擂茶的茶食則採用草屯生產契作新鮮紅薏仁製作的薏口酥，堅持手工製作，黑糖口味更是老少咸宜的健康美味茶點，帶給參加民眾不同的驚喜與感受。

副縣長陳正昇表示，南投茶博舉辦11年，活動層次越來越多元化，尤其千人系列活動都具有代表性，擂茶是客家文化的一環，也是生活的一部分，當然不會在茶文化活動中缺席，希望提供給民眾深刻感受客庄風味及在地風情。

客家擂茶須親自動手研磨素材，小朋友也賣力研磨。（記者佟振國攝）

南投縣副縣長陳正昇（左）與南投縣農會總幹事曾明瑞（右）也聯手製作擂茶。（記者佟振國攝）

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