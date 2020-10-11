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    南投茶博推「有機茶」 全台1/3有機茶農親自司茶品茗

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，每天有十位替民眾司茶，分享有機茶經驗。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，每天有十位替民眾司茶，分享有機茶經驗。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/11 16:39

    ［記者劉濱銓／南投報導］舉辦第11年的南投世界茶業博覽會，國慶連假在中興新村展開為期10天活動，其中「有機茶主題館」今年集結全台百位有機茶農，每天共有10人專門司茶，提供遊客精選有機茶，幾乎全台3分之1的有機茶農都來了，且百位茶農耕作有機茶面積達200公頃，佔全台一半，儘管茶博「有機茶」才邁入第2年，但有機茶對環境的友善與尊重，已漸漸被茶農與品茗人士重視。

    主辦茶博「有機茶主題館」的慈心有機農業發展基金會表示，今年有機茶的主題是「台灣的禮物」，正是呼應有機茶對土地友善、對人體健康等好處，確實是台灣的瑰寶，尤其台灣茶葉的高品質，更是吸引國內外人士前來尋找好茶。

    此次展館設置有機茶品茗體驗區，每天都有10位有機茶農服務民眾，透過茶農的專業分享與講解，讓品茗者認識有機茶，10天活動下來，計有百位茶農參與，而台灣有機茶面積約400多公頃，光百位茶農耕作有機茶面積就達200公頃，佔全台一半，台灣有機茶農約有300位，此次茶博就有百位共襄盛舉，足見茶博重要性，以及有機茶地位，南投茶博將展至10月18日止。南投茶博推「有機茶」 百位有機茶農親自司茶品茗

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，並展售百款精選有機茶，讓民眾選購喜愛茶種。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，並展售百款精選有機茶，讓民眾選購喜愛茶種。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，讓民眾可藉此嘗試接觸有機茶。（記者劉濱銓攝）

    南投茶博有機茶主題館，集結全台百位有機茶農，讓民眾可藉此嘗試接觸有機茶。（記者劉濱銓攝）

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