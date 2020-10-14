南投茶博會 品味咖啡杯比紀念茶杯更搶手

第一屆「南投巧克力咖啡節」推出的限量咖啡杯。（記者張協昇攝）

2020/10/14 08:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投世界茶業博覽會今年首度結合第一屆「南投巧克力咖啡節」辦理，除推出限量紀念茶杯，也首度開賣限量品味咖啡杯，由於只要購買每個30元的咖啡杯，即可免費試飲所有參展攤位的精品咖啡，且因數量少，比紀念茶杯更搶手，假日上、下午各販售1500個，平日上下、午則僅200個，供不應求。

第一屆「南投巧克力咖啡節」，規劃產業展售館、咖啡主題館、巧克力主題館、黑色魅力體驗館等4大主題館，邀請在地妮娜巧克力、18度C巧克力工房、國姓鄉農會九二咖啡等巧克力品牌與咖啡小農現場展售，總參展家數超過20家，並推出快閃店，國慶連假各展館從9點開店到6點關門人潮不斷，為茶業博覽會帶來不同的亮點。

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巧克力咖啡節活動也推出每個30元的品味咖啡杯，除有收藏紀念價值，只要購買咖啡杯，即可免費試飲所有參展攤位的精品咖啡，但因數量少，比紀念茶杯更搶手，往往一開賣即大排長龍，許多晚一點到會場民眾抱怨買不到咖啡杯。

對此，南投縣政府觀光處長陳志賢表示，「南投巧克力咖啡節」係第一次舉辦，籌辦時間短促，廠商趕製品味咖啡杯，受限杯型且要自負盈虧，所以數量有限，對沒有買到咖啡杯民眾感到抱歉，未來的巧克力咖啡節活動，咖啡杯將做更好的設計，並在品質上提升及增加數量，來滿足大家的需求。

民眾只要購買每個30元的咖啡杯，即可試飲所有參展攤位的精品咖啡。（記者張協昇攝）

「南投巧克力咖啡節」活動展售場人潮不斷。（記者張協昇攝）

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