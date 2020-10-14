為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投茶博會 品味咖啡杯比紀念茶杯更搶手

    第一屆「南投巧克力咖啡節」推出的限量咖啡杯。（記者張協昇攝）

    第一屆「南投巧克力咖啡節」推出的限量咖啡杯。（記者張協昇攝）

    2020/10/14 08:55

    〔記者張協昇／南投報導〕南投世界茶業博覽會今年首度結合第一屆「南投巧克力咖啡節」辦理，除推出限量紀念茶杯，也首度開賣限量品味咖啡杯，由於只要購買每個30元的咖啡杯，即可免費試飲所有參展攤位的精品咖啡，且因數量少，比紀念茶杯更搶手，假日上、下午各販售1500個，平日上下、午則僅200個，供不應求。

    第一屆「南投巧克力咖啡節」，規劃產業展售館、咖啡主題館、巧克力主題館、黑色魅力體驗館等4大主題館，邀請在地妮娜巧克力、18度C巧克力工房、國姓鄉農會九二咖啡等巧克力品牌與咖啡小農現場展售，總參展家數超過20家，並推出快閃店，國慶連假各展館從9點開店到6點關門人潮不斷，為茶業博覽會帶來不同的亮點。

    巧克力咖啡節活動也推出每個30元的品味咖啡杯，除有收藏紀念價值，只要購買咖啡杯，即可免費試飲所有參展攤位的精品咖啡，但因數量少，比紀念茶杯更搶手，往往一開賣即大排長龍，許多晚一點到會場民眾抱怨買不到咖啡杯。

    對此，南投縣政府觀光處長陳志賢表示，「南投巧克力咖啡節」係第一次舉辦，籌辦時間短促，廠商趕製品味咖啡杯，受限杯型且要自負盈虧，所以數量有限，對沒有買到咖啡杯民眾感到抱歉，未來的巧克力咖啡節活動，咖啡杯將做更好的設計，並在品質上提升及增加數量，來滿足大家的需求。

    民眾只要購買每個30元的咖啡杯，即可試飲所有參展攤位的精品咖啡。（記者張協昇攝）

    民眾只要購買每個30元的咖啡杯，即可試飲所有參展攤位的精品咖啡。（記者張協昇攝）

    「南投巧克力咖啡節」活動展售場人潮不斷。（記者張協昇攝）

    「南投巧克力咖啡節」活動展售場人潮不斷。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀
    2020/10/11 19:44

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀
    南投茶博千人茶會登場 小五女學生精熟茶道架勢十足
    2020/10/10 18:19

    南投茶博千人茶會登場 小五女學生精熟茶道架勢十足

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    南投茶博會10元紀念杯限量發售 搶購隊伍綿延近300公尺
    2020/10/10 15:48

    南投茶博會10元紀念杯限量發售 搶購隊伍綿延近300公尺
    南投茶博10/9登場 千人野餐9/15日報名
    2020/09/11 18:15

    南投茶博10/9登場 千人野餐9/15日報名

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    北北基宜大雨特報 宜蘭部分地區雨量逾300毫米
    2020/10/13 09:14

    北北基宜大雨特報 宜蘭部分地區雨量逾300毫米

    「南卡」直撲海南島 吳德榮：週四又有擾動發展可能成颱
    2020/10/13 09:14

    「南卡」直撲海南島 吳德榮：週四又有擾動發展可能成颱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播