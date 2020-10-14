東勢子好宅新建工程動工 盧秀燕自許要完成5008戶社宅

市長盧秀燕（圖中，白衣者）強調，2022年中市社會住宅將達到5008戶，市議員邱素貞（圖左）卻說，這都是林佳龍任內規劃，希望盧秀燕不要任意變賣市有土地。（記者張瑞楨攝）

2020/10/14 18:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕上任後大賣市有地的市長盧秀燕，今天主持「東區東勢子好宅新建工程」的動工典禮時說「開不了工的要開工」，她感謝胡志強與林佳龍交給她社會住宅，「前人種樹，我都把它完工」，她要在2020年，將台中市社會住宅增加到5008戶，兌現她對青年人的承諾，市議員邱素貞卻吐槽說，這5000多戶社會住宅，都是前任市長林佳龍規劃，希望盧秀燕能增加社宅戶數，提出完整住宅政策，而不是任意變賣市有的土地。

對於盧秀燕上述5008戶社會住宅，都是前任市長規劃，盧並未新增社會住宅戶數之說，中市住宅發展工程處長許由興說，社會住宅不只是規劃，還有後續執行施工，這是一連串政策，上述劃分沒有意義。

請繼續往下閱讀...

今天動土的社會住宅，是蔣介石的行館「協園」，建築物早已拆掉，僅剩5株老樹，林佳龍擔任市長時規劃為社會住宅，於2007年還勘查過現場。

盧秀燕今天開工時說，「我要蓋更多更好社會住宅給青年」、「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，她感謝胡志強與林佳龍，交給她蓋好的社會住宅只有200戶，興建中的有691戶，「這691戶我都把它完工了，前人種樹，我都把它完工」，她上任至今已開工第四座社會住宅，她任內要興建3077戶，另外，1040戶準備發包，2022年以前，中市社會住宅會從200戶增到5008戶。

邱素貞卻說，上述5008戶，都是林佳龍市長任內推動規劃，2017年她曾陪同林佳龍到東區尚武段及東勢子段社會住宅預定地，實際了解規劃設計，如今應邀參加開工典禮，內心百感交集。

邱素貞說，前市長林佳龍市長任內，積極推動規劃了5000多戶社會住宅，除了豐原安康段、大里光正段、梧棲三民段等，未來還包括北屯東山段、北屯太原段、惠來厝段等，不過，很可惜的是，迄今還未能看到盧市府增加社宅戶數及提出完整的社宅政策，希望盧團隊急起直追。

邱素貞認為，台中市是全國第二大城，人口持續增加，為了吸引更多移入人口在台中安居樂業，市府應該善用土地落實居住正義，而不是為追求美化財政數字，任意變賣市有土地。

市長盧秀燕（圖中，白衣者）強調，2022年中市社會住宅將達到5008戶，市議員邱素貞（圖左）卻說，這都是林佳龍任內規劃，希望盧秀燕不要任意變賣市有土地。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法