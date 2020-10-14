中國稱台灣防疫有漏洞 陳時中：言過其實

國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，中國8月中旬起出現4例台灣移入武漢肺炎，認為台灣防疫存在漏洞，對此，我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「言過其實」。（指揮中心提供）

2020/10/14 17:53

〔記者林惠琴／台北報導〕中國釋出新規定，要求兩岸航班旅客須持核酸檢測陰性報告才能登機，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，中國8月中旬起出現4例台灣移入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），認為台灣防疫存在漏洞，對此，我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「言過其實」。

針對中國質疑台灣防疫存在漏洞的說法，陳時中說明，關於從台灣入境中國的4例陽性個案，檢驗有相關疑義，不是陰陰陽陽，就是檢驗5、6次僅有1次是陽性，強調對於其他國家若有檢出陽性，我們都虛心受教，寧可信其有、不可信其無，因此相關接觸者疫調都有進行，結果檢驗都是陰性，以此評判台灣防疫有漏洞是「言過其實」。

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根據指揮中心統計，截至10月14日，從台灣出境到海外、在境外檢驗陽性一共46例個案，已匡列個案在台期間接觸者共2183人，應採檢1109人，其中1人檢驗中，其餘1108人的核酸及血清抗體均為陰性；另外，46例個案中，香港及越南各有1例為該國表示是當地感染個案。

目前46例個案檢出國家分布包含菲律賓 25例、日本10例、中國4例、越南2例、寮國1例、馬來西亞1例、法國1例、香港1例、泰國1例。

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