南市發放消防員防疫出勤獎勵金 溯及疫情爆發期

南市消防員穿防護衣執行運送武漢肺炎疑似或確診個案。（記者王俊忠翻攝）

2020/10/14 16:16

〔記者王俊忠／台南報導〕今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間有關載送確診或疑似武漢肺炎患者送醫就診，台南市均由第一線消防員協助，台南市長黃偉哲為體恤第一線防疫消防人員辛苦，決定頒發防疫出勤獎勵金，勉勵消防同仁的辛勞完成防疫任務。

南市消防局表示，凡載送「疑似個案」1趟，每位出勤人員核發1200元；載送「確診個案」1趟，每位出勤人員核發2500元。

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武漢肺炎防疫期間有關載送確診或疑似武漢肺炎患者送醫就診，台南市均由第一線消防員協助，除需穿戴完整防疫裝備，隨時前往患者住居所救護，返隊後更需穿戴防護裝備，為救護車做清潔消毒，更有消防員載送患者後，擔心自己可能受感染、影響家人，即使休假日也隔離在消防分隊不敢回家，心理長期累積的巨大壓力可想而知。

南市消防局長李明峯表示，對於防疫出勤獎勵金，黃偉哲市長已在今天簽文批准，發放時間溯及以往，從疫情開始時間起算，不論是疑似或確診個案，一律都發放出勤獎勵金，市長指示先動用第2預備金，估計今年南市發放經費約50多萬元。台南市是繼台北市、新北市、桃園市、高雄市等4都後，第5個發放防疫出勤獎勵金的地區。

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南市消防員穿防護衣執行運送武漢肺炎疑似或確診個案。（記者王俊忠翻攝）

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