台灣出境到日本3人確診 陳時中：抗原檢驗恐有偽陽性問題

中央流行疫情指揮中心今日公布，國內無新增武漢肺炎病例，但陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國檢出3例自我國入境抗原檢驗陽性無症狀個案。（資料照）

2020/10/14 14:24

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，國內無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，但陸續接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國檢出3例自我國入境抗原檢驗陽性無症狀個案。

指揮中心指揮官陳時中指出，我國於接獲通報後，即展開疫情調查，3名個案分別為1女2男，均為日本籍，年齡介於40多歲至60多歲，其中1人長期居住台灣，但經常往返台日兩地（最近一次入境台灣時間為9月3日），其餘2人於7月23日及8月25日入境台灣，來台目的分別為探親及工作；3人於10月6日、7日及10日離台，並於入境日本時檢出抗原陽性後，送至當地指定機構進行隔離。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，3名個案在台期間至離台迄今均無症狀，其中1人分別於10月12日、13日進行核酸檢驗，結果均為陰性並已解除隔離，1人於10月13日採檢結果為陰性。衛生單位已匡列3人在台接觸者共44人，應採檢16人，其中15人核酸及血清抗體檢驗均為陰性、1人預計今日採檢。

陳時中強調，至今一共有10例從我國出境到日本檢出陽性的個案，除了1例返日工程師無後續，以及最後1例尚未完成追蹤外，其餘8例個案都是在機場檢出，然後在1週內進行第2次採檢，結果均為陰性，在此情況下，研判抗原檢驗有些誤差，且國內針對接觸者進行疫調，均未發現確診者，因此推估偽陽性的機會較大。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法