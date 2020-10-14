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    議員要求台中樹葬免規費 民政局長：會努力推動

    台中市議員賴佳微（中）說，雙北等縣市樹葬免規費，希望台中市比照辦理。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員賴佳微（中）說，雙北等縣市樹葬免規費，希望台中市比照辦理。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/14 17:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕環保意識抬頭，很多往生者家屬都會選擇樹葬等環保葬，台中市議員賴佳微今天在市議會說， 雙北以及桃園甚至連鄰近的苗栗都免收規費，台中現在樹葬收費3000元，她要求應比照4個縣市免費規費。民政局長吳世瑋回應說，會努力來推動。

    賴佳微說，這十年來環保葬上升的件數也增加20倍之多。當然環保葬很多種，但主要還是以申請樹葬為大宗，其中台中市108年樹葬的件數是歷年新高的1742 件，相比前一年多了300多件。

    賴佳微說，台中現在樹葬的收費是3000元，但台北、新北的樹葬都是免收規費的，甚至他們還不會分是不是擁有雙北的戶籍。台中雖然地價沒有雙北這麼高，但從六都其他的縣市來看，桃園市也針對擁有市民身分的往生者，其家屬能夠免繳這個規費，甚至連財政拮据但鄰近台中的苗栗也都是免收規費。

    賴佳微認為，已經有很多縣市都不跟家屬收這樣的規費，那台中市也應該審慎去思考是否不要收這筆錢。

    賴佳微強調，對於市庫來說這筆收益可能不是很龐大的金額，但這筆錢對一些家庭而言可能是非常沉重。尤其是在他們面臨到如此艱難的時刻時，市府不要再額外給這些家屬一些負擔。

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