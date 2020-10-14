王船試航、丁香季接連登場 白沙赤崁熱鬧滾滾

白沙赤崁龍德宮明年將舉行送王儀式，先行舉王船試航科儀。（記者劉禹慶攝）

2020/10/14 16:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙赤崁龍德宮今日熱鬧滾滾，上午舉行千秋寶艦王船試航，晚間則舉行丁香魚季活動，從早到晚人流不息，讓以丁香及紫菜聞名的赤崁盛況空前，融入宗教信仰及地方特產的活動，帶動整體地方觀光發展。

龍德宮是赤崁村宗教信仰中心，今日舉行罕見的王船下水試航科儀；上午王船在10頂神轎、16部車輛、數百信眾隨行下前往漁港碼頭，由吊車緩緩的將王船拖吊下海、在數艘漁船護航下航行於大海、吸引上千圍觀群眾；所經之處沿途家戶香案膜拜，廟前舞龍、煙火、炮陣齊鳴、場面熱鬧滾滾。

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明年農曆8月龍德宮將恭送駐蹕宮中27年的高、朱、范、柴、李5府千歲、返回天庭述職，預定斥資近2000萬元經費，並邀請澎湖、台灣友廟、旅台鄉親返鄉助陣，同時眾資請來知名的明華園、在宮廟前上演60天的傳統歌仔戲，預計將造成空前熱鬧盛況。由於依循宗教禮儀、在送王前須先行舉行王船試航科儀，因此今日進行近30分鐘的海中試航。

另外一年一度白沙丁香魚季，今年活動特地結合赤崁龍德宮千秋寶艦試航活動盛大舉行，現場提供丁香魚特色料理與地方特色料理免費品嚐，包含炒丁香干貝、丁香小管麵線、炸生丁香、丁香皮蛋瘦肉粥、蔥爆丁香等13道料理提供給民眾免費嚐鮮外，還邀請專業人士解說丁香魚生長、捕撈、處理及過往演進歷史並舉辦有獎徵答與丁香魚一把抓活動，讓民眾更了解認識丁香魚產業發展歷程，有助於產品促銷效果。

龍德宮王船試航，將碼頭擠得水洩不通。（圖由郭偉民提供）

赤崁龍德宮出動吊車，將王船調向大海試航。（記者劉禹慶攝）

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