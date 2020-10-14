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    妥善照顧南鐵拆遷戶 南市府研議專案協助

    南鐵抗爭昨日落幕，南市府要求相關單位，若拆遷戶陳家後續有照顧住宅等安置、居住的需求，將研議專案方式盡力提供幫助。（資料照，記者劉婉君攝）

    南鐵抗爭昨日落幕，南市府要求相關單位，若拆遷戶陳家後續有照顧住宅等安置、居住的需求，將研議專案方式盡力提供幫助。（資料照，記者劉婉君攝）

    2020/10/14 16:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市鐵路地下化工程最後1戶陳家昨日搬離，抗爭終告落幕。南市府表示，南鐵地下化工程感謝陳家人願退讓犧牲，以成就公共工程與城市進步。市長黃偉哲也要求市府相關單位，若陳家長輩後續有照顧住宅等安置、居住等需求，市府團隊將研議以專案方式盡力提供幫助。

    為照顧南鐵地下化工程拆遷戶居住問題，南市府全國首創專案提供照顧住宅申購，提供土地徵收條例規定以外的額外照顧，讓拆遷戶可領取拆遷補償外，還可用成本價申購照顧住宅，並協商銀行提供優惠利率及全額貸款等措施，讓受拆戶安心居住，達成「拆」與「遷」無縫接軌目標，比其他土地徵收案件的條件更好。

    依交通部鐵道局108年12月召開「本市區鐵路地下化計畫未點交建物及集合住宅整體拆除計畫研商會議」結論，受拆遷戶在拆除期限內配合完成建物點交程序，並依規定申請核定後，始得申購照顧住宅；而目前陳致曉若需申請照顧住宅，雖已逾期限，但市府願以專案方式予以協助。

    南市都發局統計，南鐵專案照顧住宅總戶數為366戶，截至目前為止，有資格申購戶數為302戶，其中已申購271戶、已交屋263戶，「總體申購率」達89.74%，已近九成。

    南鐵專案照顧住宅分別於104年7月7日、106年6月30以及108年1月辦理3次申購公告作業，公開申請期間有235戶完成登記選戶，但在完成3次公開申請後，仍有許多拆遷戶陳情表示，因資金、家庭共識或個人等因素無法及時提出申請，但實際仍有安置需求，因此，南市府了解個別住戶情形後，積極協調交通部鐵道局處理，全程皆維持照顧拆遷戶的初衷，協助逾期未申請的拆遷戶獲得再次申購照顧住宅之機會。

    南鐵拆遷戶照顧住宅外觀照。（記者王姝琇翻攝）

    南鐵拆遷戶照顧住宅外觀照。（記者王姝琇翻攝）

    南鐵拆遷戶照顧住宅區位示意圖。（記者王姝琇翻攝）

    南鐵拆遷戶照顧住宅區位示意圖。（記者王姝琇翻攝）

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