曾文水庫蓄水率僅剩3成2 水情排名卻進步

落實灌溉管理，曾文水庫的水情排名略有提升。（記者吳俊鋒翻攝）

2020/10/13 19:23

［記者吳俊鋒／台南報導］受氣候影響，今年汛期的降雨偏少，曾文水庫目前的蓄水率僅剩3成2，水情拉警報，水利署南區水資源局與嘉南農田水利會合作推動灌溉管理，採供8停6的節水調度，策略奏效，水情排行從47年來同期的倒數第5，上升至倒數第6，進步了1名。

南水局副局長鄒漢貴說，曾文水庫雖然正值二期作灌溉，但全力落實出水管理，有效節約農業用水，在並無明顯降雨的情況下，提升了水情排名。

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只是汛期即將結束，曾文水庫的蓄水率持續低檔，明年一期作能否順利灌溉，出現變數，鄒漢貴強調，會密切監控水情，以滾動式檢討，隨時因應，而目前台南的供水，一切正常。

至於，供應民生用水為主的南化水庫，南水局以河川流量的運用，配合區域調度，進行「蓄豐濟枯」的操作，目前仍維持近99﹪的蓄水率，確保穩定供水。

鄒漢貴表示，南化水庫除了透過甲仙攔河堰，從旗山溪越域引水之外，由於現階段高屏溪的川流量仍有每秒67立方米左右，因此還採行「南水北送」，以高雄單日10萬公噸處理過的清水，全力支援台南。

鄒漢貴提到，不僅南化水庫，在蓄豐濟枯的操作下，高雄阿公店水庫一樣接近滿庫，而嘉義的蘭潭、仁義潭蓄水率也超過9成，穩定水情。

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