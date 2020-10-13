北市府稽查共享廚房 掀藍綠議員尬場較勁

民進黨北市議員簡舒培（右）、國民黨北市議員羅智強（左）今一同與北市府現勘大樓設共享廚房問題，被問到彼此間是否較勁有火藥味，雙雙異口同聲否認。（記者鄭名翔攝）

2020/10/13 12:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市大安區的住商大樓地下室設共享廚房，引發公安疑慮，台北市政府今辦理現勘，也掀起藍綠議員同場較勁；民進黨議員簡舒培今先到場接受媒體聯訪，國民黨議員羅智強隨後趕到，兩人同框各自強調關注此案的時間點，但被問到雙方之間是否有火藥味？雙雙卻異口同聲稱「不會有火藥，下面有火藥才一起來滅火。」

簡舒培昨於議會質詢時指，有共享廚房即將進駐大樓地下室，規劃設置31間廚房、130多個爐火，規模幾乎等同廠房級的中央廚房，但卻以餐廳名義向北市府申請施工、消防等許可證獲核准，遭當地居民抗議有公安、衛生疑慮，要求市府今辦理現勘，重新認定行業別。

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簡舒培辦公室昨傍晚先發出採訪通知，邀媒體於今早10點30分至現場，相隔約1小時後，羅智強辦公室也針對此案發出採訪通知，訂於今早10點20分至現場，簡舒培辦公室今早再臨時通知，稱因市府提早現勘時間，因此改於10點整。硬是比羅提前到場。

簡舒培接受聯訪期間，羅智強結束另外一場記者會後趕到，待簡發言告一段落，兩人一起同框受訪；羅智強表示，最近忙於路邊演講，接獲民眾陳情此案後，於上週四召開協調會，原預計本週與市府相關單位來共同處理此事，與簡舒培議員是分別接獲陳情，很高興能一起來關心市民安全

簡舒培在旁緊抿雙唇，待羅智強講完便立即強調，公安問題不分黨派，「很開心羅智強議員在我昨天質詢後，一起來關心此議題。」並稱昨晚已與民進黨立委林楚茵聯繫討論此案，明將由林楚茵於立院財政經濟聯席委員會，針對共享廚房的新興商業樣態，要求經濟部明確認定此行業別。

由於兩人從採訪通知、發言內容較勁意味濃厚，現場媒體追問彼此之間是否有火藥味？簡舒培、羅智強急異口同聲說「不會有火藥味」，笑稱是因為下面有火藥，所以一起來滅火，強調市民安全跨越黨派，藍綠之間在此沒火藥，兩人是各自接獲陳情，上週分別皆開協調會，對此事立場一致。

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