拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲

2020/10/13 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「小哥哥艾理」以街訪模式探討不少辛辣話題，近日一期訪問到網紅「郭鬼鬼」時，脫口爆出「蘭嶼性觀念開放」、「因為都穿丁字褲」，引發輿論撻伐。雙方昨（12）日PO出道歉影片，郭鬼鬼也向本報透露心聲。

小哥哥艾理拍攝一系列的「環台約跑」題材，詢問各縣市對於性事的開放、接受程度。在台南站的街訪中，他訪問到了身材姣好的網紅郭鬼鬼，當郭鬼鬼被問到「哪一個地區的性觀念最為開放」時，回答了「蘭嶼」，並表示是因為「會穿著丁字褲跑來跑去」，此言一出引爆歧視爭議。

台灣青年民主協會隨即發文撻伐相關言論，要求「停止將歧視解釋為玩笑！互相尊重有這麼難嗎」，並解釋「丁字褲在達悟族的文化中，具有十分重要的意義。達悟族的女性為她的男人量身定做專屬丁字褲，讓丁字褲成了家人情感維繫的橋樑；達悟族的女人在懷孕時所用的腹圍（awaz），傳統上也是以先生舊的丁字褲所製成；也因此，孩子的出生也與夫妻之間的關係產生了重要的象徵意義，胎兒的成長與發育是夫妻共同努力的結晶」。

關注原民文化的臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」也發文表示「原民文化不是任何人拿來公開意淫的工具。請停止汙名化達悟的服飾特色『丁字帶』（Kekjit no mehakay）！請停止用漢人的眼光自以為是的解讀原住民族文化」。

主持人艾理以及受訪的網紅郭鬼鬼對此也PO出影片，向達悟族及原民朋友鞠躬道歉，郭鬼鬼表示，在錄影當下回答問題的設想不夠周全，加上不熟悉蘭嶼文化，導致冒犯，對此慎重道歉，除了感謝糾正她的網友，也會以此事做為教訓，往後謹慎發言，避免產生無心的傷害。

郭鬼鬼向本報表示，事發後她除了檢討自己，也虛心接受網友的指教以及公審。在犯錯後她也反思為何自己會在這塊文化上有所不知，經過了解、探討相關文獻後，她認為歷史課本探討原住民文化的篇幅極少，導致除了她，也有些人和她一樣無知。

郭鬼鬼除了認錯，也希望能透過這次自己的錯誤來引發社會的正面效應，她表示，希望能有更多人了解「原住民的文化」，才能減少刻板印象的負面影響。

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