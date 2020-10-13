為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拍影片道歉了！發言爆歧視原民爭議 辣模網紅曝心聲

    2020/10/13 14:34
    網紅「郭鬼鬼」脫口爆出「蘭嶼性觀念開放」、「因為都穿丁字褲」，引發輿論撻伐。雙方昨（12）日PO出道歉影片，郭鬼鬼也向本報透露心聲。（圖取自郭鬼鬼IG，郭鬼鬼授權提供）

    網紅「郭鬼鬼」脫口爆出「蘭嶼性觀念開放」、「因為都穿丁字褲」，引發輿論撻伐。雙方昨（12）日PO出道歉影片，郭鬼鬼也向本報透露心聲。（圖取自郭鬼鬼IG，郭鬼鬼授權提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「小哥哥艾理」以街訪模式探討不少辛辣話題，近日一期訪問到網紅「郭鬼鬼」時，脫口爆出「蘭嶼性觀念開放」、「因為都穿丁字褲」，引發輿論撻伐。雙方昨（12）日PO出道歉影片，郭鬼鬼也向本報透露心聲。

    小哥哥艾理拍攝一系列的「環台約跑」題材，詢問各縣市對於性事的開放、接受程度。在台南站的街訪中，他訪問到了身材姣好的網紅郭鬼鬼，當郭鬼鬼被問到「哪一個地區的性觀念最為開放」時，回答了「蘭嶼」，並表示是因為「會穿著丁字褲跑來跑去」，此言一出引爆歧視爭議。

    台灣青年民主協會隨即發文撻伐相關言論，要求「停止將歧視解釋為玩笑！互相尊重有這麼難嗎」，並解釋「丁字褲在達悟族的文化中，具有十分重要的意義。達悟族的女性為她的男人量身定做專屬丁字褲，讓丁字褲成了家人情感維繫的橋樑；達悟族的女人在懷孕時所用的腹圍（awaz），傳統上也是以先生舊的丁字褲所製成；也因此，孩子的出生也與夫妻之間的關係產生了重要的象徵意義，胎兒的成長與發育是夫妻共同努力的結晶」。

    關注原民文化的臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」也發文表示「原民文化不是任何人拿來公開意淫的工具。請停止汙名化達悟的服飾特色『丁字帶』（Kekjit no mehakay）！請停止用漢人的眼光自以為是的解讀原住民族文化」。

    主持人艾理以及受訪的網紅郭鬼鬼對此也PO出影片，向達悟族及原民朋友鞠躬道歉，郭鬼鬼表示，在錄影當下回答問題的設想不夠周全，加上不熟悉蘭嶼文化，導致冒犯，對此慎重道歉，除了感謝糾正她的網友，也會以此事做為教訓，往後謹慎發言，避免產生無心的傷害。

    郭鬼鬼表示，在錄影當下回答問題的設想不夠周全，加上不熟悉蘭嶼文化，導致冒犯，對此慎重道歉。（圖取自郭鬼鬼IG，郭鬼鬼授權提供）

    郭鬼鬼表示，在錄影當下回答問題的設想不夠周全，加上不熟悉蘭嶼文化，導致冒犯，對此慎重道歉。（圖取自郭鬼鬼IG，郭鬼鬼授權提供）

    郭鬼鬼向本報表示，事發後她除了檢討自己，也虛心接受網友的指教以及公審。在犯錯後她也反思為何自己會在這塊文化上有所不知，經過了解、探討相關文獻後，她認為歷史課本探討原住民文化的篇幅極少，導致除了她，也有些人和她一樣無知。

    郭鬼鬼除了認錯，也希望能透過這次自己的錯誤來引發社會的正面效應，她表示，希望能有更多人了解「原住民的文化」，才能減少刻板印象的負面影響。

    網紅郭鬼鬼身材姣好，累積不少粉絲。（圖取自郭鬼鬼IG）

    網紅郭鬼鬼身材姣好，累積不少粉絲。（圖取自郭鬼鬼IG）

    郭鬼鬼授權提供IG影片

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄辣模北約基地附近全裸溺斃 被懷疑涉間諜活動
    2020/09/15 09:48

    俄辣模北約基地附近全裸溺斃 被懷疑涉間諜活動
    擁近6百萬粉絲！中國22歲網紅「釣竿甩到高壓電」慘死
    2020/09/08 21:06

    擁近6百萬粉絲！中國22歲網紅「釣竿甩到高壓電」慘死

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    童顏I奶女模首推寫真 大膽挑戰「上空露點」色色照
    2020/07/30 19:06

    童顏I奶女模首推寫真 大膽挑戰「上空露點」色色照
    草爺哭了！開唱「被誤認五月天」 驚見超大咖彩蛋
    2020/07/18 17:59

    草爺哭了！開唱「被誤認五月天」 驚見超大咖彩蛋

    週年慶入手BRITA 最超值
    G奶辣模遭色狼攝影師預謀襲胸 雪乳走光當場噴淚
    2020/07/17 12:02

    G奶辣模遭色狼攝影師預謀襲胸 雪乳走光當場噴淚
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案
    2020/10/12 19:18

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案 影片

    車位太難找？ 彰化和美、北斗動起來 年底建置路邊停車收費
    2020/10/12 18:43

    車位太難找？ 彰化和美、北斗動起來 年底建置路邊停車收費

    墾丁沙灘活春宮 台女疑被閨密起底：有男友還跟老外打野砲
    2020/10/12 17:37

    墾丁沙灘活春宮 台女疑被閨密起底：有男友還跟老外打野砲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播