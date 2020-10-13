被指剽竊抗疫防護箱發明 許秉毅：不足處有改善

2020/10/13 00:39

〔中央社〕偏鄉醫師邱(豐弟)慶昨天在臉書發文，指稱由他與另2名醫師研發的抗疫防護插管箱，卻變成別人的發明。遭影射的台南市安南醫院副院長許秉毅表示，他申請的專利作品是基於邱(豐弟)慶團隊的發明架構加以改善，對遭誤認是剽竊感到遺憾。

邱(豐弟)慶昨天在臉書發文，指稱由他與另2名偏鄉醫師賴賢勇、黃致遠和屏東縣政府合作的「TAIWAN BOX」抗疫防護插管箱，申請過了美國專利，還捐到世界各地。認證費用、生產費用、開模費用等，整個過程不只沒有營利，「我們3個人只有掏錢，一毛錢都沒有入我邱(豐弟)慶、賴賢勇醫師、黃致遠醫師的口袋。」

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邱(豐弟)慶表示，捐贈到世界各地數千個插管箱，更是由屏東縣長潘孟安低調地幫忙募集經費，還紛紛收到各國對屏東的感謝。整個過程中，3名醫師、屏東縣府、萬久平公司沒有任何一方營利，都是掏錢的份。「但怎麼突然變成人家口中的小發明？」。

邱(豐弟)慶並在臉書貼出許秉毅的臉書貼文，但許秉毅的這篇文章稍後被移除。

遭影射的台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅今天發表書面聲明指出，由他及研發團隊提出專利申請的醫療防護箱，原先就是基於邱(豐弟)慶團隊所發明的抗疫防護箱（Taiwan Box）的架構，對於所發現的不足點加以改善，期望能提供使用上更為安全、便利的防護箱。

許秉毅指出，他與團隊所申請的專利說明書中，也有清楚說明習知的醫療防護箱的不足，以及創作的改良動機。

許秉毅表示，專利法所保護的專利，包括利用自然法則對現有物品或方法的改進。對於現有的產品，經過功能性或結構改良而申請專利者，經審查如果符合專利法相關規定，亦可獲准專利。對於部分民眾不察，而誤稱他及團隊剽竊邱(豐弟)慶團隊的專利，此種不實指控，對於他及團隊成員，都是相當大的傷害，深感遺憾。

許秉毅指出，他及團隊於今年7月16日向經濟部智慧財產局提出專利申請，於9月10日收到智慧局的核准處分書，並已繳納領證費用，但因他思慮不周，在智慧局正式對外公告前就主動向外披露尚未公開的專利內容，造成軒然大波，他深表歉意。

許秉毅表示，對於他及團隊所申請的專利，於公告後會向智慧局申請作成技術報告，以確認是否確實具有新穎性及進步性等實體專利要件，未來在實際使用時，也將注意不侵害邱(豐弟)慶團隊的專利權。（編輯：張佑之）1091012

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