為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龜山大坪頂公園天幕籃球場動土 明年4月完工啟用

    桃園市龜山區「大坪頂公園籃球場新增天幕工程」今天下午舉行開工動土典禮，市長鄭文燦（左3）及在地市議員林俐玲、林正峰、陳雅倫、體育局局長莊佳佳、龜山區區長呂緣等皆出席儀式。（記者陳恩惠攝）

    桃園市龜山區「大坪頂公園籃球場新增天幕工程」今天下午舉行開工動土典禮，市長鄭文燦（左3）及在地市議員林俐玲、林正峰、陳雅倫、體育局局長莊佳佳、龜山區區長呂緣等皆出席儀式。（記者陳恩惠攝）

    2020/10/12 20:04

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕龜山區「大坪頂公園籃球場新增天幕工程」今天下午舉行開工動土典禮，市長鄭文燦到場表示，龜山區公所去年規劃設計大坪頂公園新增天幕工程案，工程總經費約2096萬元，主題以龜山的特色「山峰」來設計，打造可供全天候使用的籃球運動場所，工期180日曆天，預計明年4月杜鵑花開之際就能完工啟用，將成為龜山坪頂地區的新地標，可望提升6成使用率，同時讓附近居民有處好的運動休閒、集會場所。

    他說，龜山地區人口成長快速，目前已有16萬4千餘人，這次除新建一座面積約355坪的鋼結構薄膜天幕外，也將籃球場地坪、球架及周邊防護圍網一併更新，增設LED燈光照明及活動式看台；他同時提到，過去幾年，天幕廣場及天幕球場一直深受民眾支持，未來將請各區公所持續彙整提報，市府將會協助推動，以滿足各地居民的需求。

    鄭文燦說，市府近年持續提升龜山區的各項建設，包括停車場及交流道的改善，其中，林口第一交流道壅塞情況，政府有義務及責任解決，先前與交通部討論新的改善方案，針對林口A南出交流道新增右轉匝道通往林口舊市區，以及新增雙車道匝道接龜山區復興街，並希望改善方案2年內能順利完成，讓龜山及林口地區聯外交通更順暢，同時也為大坪頂地區打造更好的生活圈。

    大坪頂公園籃球場將新增約355坪的天幕，工程今天下午開工動土，預計明年4月能完工啟用。（記者陳恩惠攝）

    大坪頂公園籃球場將新增約355坪的天幕，工程今天下午開工動土，預計明年4月能完工啟用。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱讚天幕是施政亮點 議員吐槽決算報告
    2020/08/07 20:22

    稱讚天幕是施政亮點 議員吐槽決算報告
    桃園市第一大里 大園橫峰里皇家籃球場天幕啟用
    2019/12/10 23:35

    桃園市第一大里 大園橫峰里皇家籃球場天幕啟用

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    大溪埔頂公園3200萬變裝 乘涼、野餐好所在
    2019/08/28 22:48

    大溪埔頂公園3200萬變裝 乘涼、野餐好所在
    獨家》投影面積超過540坪 桃園最大天幕球場亮相！
    2017/12/26 22:48

    獨家》投影面積超過540坪 桃園最大天幕球場亮相！

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    生活今日熱門
    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽
    2020/10/12 01:15

    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽

    孩子越生越少 婦產科跌破千家
    2020/10/12 05:30

    孩子越生越少 婦產科跌破千家

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車
    2020/10/12 05:30

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個
    2020/10/12 05:30

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播