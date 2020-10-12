龜山大坪頂公園天幕籃球場動土 明年4月完工啟用

桃園市龜山區「大坪頂公園籃球場新增天幕工程」今天下午舉行開工動土典禮，市長鄭文燦（左3）及在地市議員林俐玲、林正峰、陳雅倫、體育局局長莊佳佳、龜山區區長呂緣等皆出席儀式。（記者陳恩惠攝）

2020/10/12 20:04

〔記者陳恩惠／桃園報導〕龜山區「大坪頂公園籃球場新增天幕工程」今天下午舉行開工動土典禮，市長鄭文燦到場表示，龜山區公所去年規劃設計大坪頂公園新增天幕工程案，工程總經費約2096萬元，主題以龜山的特色「山峰」來設計，打造可供全天候使用的籃球運動場所，工期180日曆天，預計明年4月杜鵑花開之際就能完工啟用，將成為龜山坪頂地區的新地標，可望提升6成使用率，同時讓附近居民有處好的運動休閒、集會場所。

他說，龜山地區人口成長快速，目前已有16萬4千餘人，這次除新建一座面積約355坪的鋼結構薄膜天幕外，也將籃球場地坪、球架及周邊防護圍網一併更新，增設LED燈光照明及活動式看台；他同時提到，過去幾年，天幕廣場及天幕球場一直深受民眾支持，未來將請各區公所持續彙整提報，市府將會協助推動，以滿足各地居民的需求。

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鄭文燦說，市府近年持續提升龜山區的各項建設，包括停車場及交流道的改善，其中，林口第一交流道壅塞情況，政府有義務及責任解決，先前與交通部討論新的改善方案，針對林口A南出交流道新增右轉匝道通往林口舊市區，以及新增雙車道匝道接龜山區復興街，並希望改善方案2年內能順利完成，讓龜山及林口地區聯外交通更順暢，同時也為大坪頂地區打造更好的生活圈。

大坪頂公園籃球場將新增約355坪的天幕，工程今天下午開工動土，預計明年4月能完工啟用。（記者陳恩惠攝）

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