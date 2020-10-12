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    巧克力界奧斯卡獎揭曉 長榮空廚、桂冠酒店摘6獎項

    長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。（長榮航空提供）

    長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。（長榮航空提供）

    2020/10/12 20:17

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）得獎名單9日出爐，長榮集團旗下的長榮桂冠酒店及長榮空廚首度參賽，打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等各國好手，以黑馬之姿勇奪亞太區二金二銀二銅等6獎項。

    世界巧克力大賽始於2012年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。

    今年在競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14國148家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時2個月，選出優秀隊伍，並在屏東舉辦頒獎典禮。

    長榮航空表示，長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到1個月的時間內組隊報名，長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。

    長榮航空表示，長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。獲金牌的「黑蒜頭巧克力」，以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味。

    長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，不斷品評及調整配方，透過跨世代的創意激盪，共同打造結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。此次金牌作品「百香果胡椒巧克力」，選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，詮釋台法結合的迷人風情。

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