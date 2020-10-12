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    首頁　>　生活

    全村沒有剃頭店！埔鹽鄉長揪義剪 百歲人瑞來理髮

    石埤村當地十多年來沒有理髮聽營業，居民剪髮不易，首度舉行義剪活動，就吸引近百名長者來嘗試。（記者陳冠備攝）

    石埤村當地十多年來沒有理髮聽營業，居民剪髮不易，首度舉行義剪活動，就吸引近百名長者來嘗試。（記者陳冠備攝）

    2020/10/12 20:05

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉石埤村位處偏遠，全村有1/4人口都是65歲以上人口，因年輕人口流失，當地連一間理髮廳都沒有，村民剪髮必須跑到5公里外的鬧區，相當不便，為此埔鹽鄉長許文萍結合雅頓時尚造型集團，於今日前往石埤社區活動中心舉辦義剪活動，吸引近百名長者來理髮，當地最年長著百歲人瑞施合成，也被家人推著輪椅來排隊剪髮，看到新造型覺得開心不已。

    許文萍表示，石埤村位在埔鹽鄉最西南角，村民多以農務為主，但年輕人多出外打拼，以致當地理髮廳相繼關門，已有十多年都沒有新的理髮廳營業，但當地長者與獨老不少，為了剪髮，他們必須騎乘機車或腳踏車到5公里鬧區剪髮，相當不便，不捨他們舟車勞頓，得知雅頓集團有在幫偏鄉義剪，因此前往拜會，立即獲得認同，還派出8名設計師，大陣仗團隊讓村民備受尊重。

    「有煙斗（應為緣投，台語，指英俊）喔」、「變肖年（少年，台語，指年輕）啊ㄟ！」石埤村阿公阿嬤們透過專業設計師整理後，似乎都年輕不少，大家也互虧變成年輕姑娘跟帥哥，笑聲不斷；83歲的黃足女士說，到市區剪髮又遠又貴，多年來她都自剪，頭髮不免雜亂無章，這次有設計師剪，好像年輕十幾歲，也變得有精神許多，相當滿意。

    石埤村長施讚興說，石埤社區活動中心平時就是當地長照據點及共餐中心，今日加碼義剪活動，村民們都相當期待，連石埤村最高齡102歲的人瑞施和成也由家人陪同來理髮，近百村民也藉由這場義剪，髮型「煥然一新」開心不已。

    石埤村民透過義剪，髮型「煥然一新」，更互虧變成年輕姑娘跟帥哥，笑聲不斷。（記者陳冠備攝）

    石埤村民透過義剪，髮型「煥然一新」，更互虧變成年輕姑娘跟帥哥，笑聲不斷。（記者陳冠備攝）

    百歲人瑞來義剪，埔鹽鄉長許文萍也在旁關心，稱讚人瑞變肖年啊。（記者陳冠備攝）

    百歲人瑞來義剪，埔鹽鄉長許文萍也在旁關心，稱讚人瑞變肖年啊。（記者陳冠備攝）

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