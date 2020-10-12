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    北市共享廚房進駐大樓成隱憂 都發局︰無法認定類別先勒令停工

    北市大安區一處大樓地下室正進行共享廚房施工，規劃多達31間廚房、130多個爐火設備，議員簡舒培質疑，北市府認定為餐廳予以核准許可，但規模及經營業態皆不符一般餐廳，後續恐衍生公安、衛生爭議，要求市府立即現勘、重新評估。（北市議員簡舒培提供）

    北市大安區一處大樓地下室正進行共享廚房施工，規劃多達31間廚房、130多個爐火設備，議員簡舒培質疑，北市府認定為餐廳予以核准許可，但規模及經營業態皆不符一般餐廳，後續恐衍生公安、衛生爭議，要求市府立即現勘、重新評估。（北市議員簡舒培提供）

    2020/10/12 20:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕新興創業模式「共享廚房」崛起，但台北市議員簡舒培今質詢時指出，有業者以餐廳名義取得台北市政府核發施工、消防等許可證，進駐大樓地下室卻闢多達31間廚房、130多個爐火設備，未來還可能24小時全天運作，令樓上百餘戶居民的公安、環境衛生備受威脅，要求市府在釐清行業類別前，應先下令停工、暫緩核發各項許可。

    北市府都市發展局長黃景茂坦言，因無前例，共享廚房的行業別屬餐廳或作業廠房尚有疑義，明將由建管處邀集相關局處現勘，允諾若暫無法認定將勒令停工；產業發展局則回覆，此案屬新興產業型態，將函詢經濟部，釐清是否應認定為中央廚房、辦理工廠登記。

    簡舒培表示，位於大安區信義路四段上的一處大樓地下室，現正進行共享廚房施工，近700平方公尺的使用空間內，共闢多達31間廚房、130多個爐火設備，而座位區佔總使用面積不到1成，未來營運後將以外送餐飲為主，且可能24小時全天運作，不僅衛生堪虞，更宛如地底埋設不定時炸彈，令樓上百餘戶住戶暴跳如雷。

    簡舒培質疑，此規模及經營樣態與一般餐廳有明顯差異，但北市府卻盲目依業者申請，准予核定為餐廳，從室內裝修施工許可、土地使用分區、消防安檢設備、商業登記、環保及衛生規範全依餐廳標準，認定過程明顯瑕疵，要求市府立即現勘，在無法確認樣態前，應即刻停工，並全面暫緩核發相關許可證照。

    共享廚房為近年新興的共享經濟樣態，業者承租空間後，隔出多間廚房並提供爐具等設備，供不同餐飲業者進駐，結合外送業者串聯經營，可省下高額成本，不僅降低創業門檻，一般民眾也可藉此空間私廚聚會。

    北市議員簡舒培（右）要求，若無法確定共享廚房樣態，應先停工、暫緩核發許可證；北市府都發局長黃景茂（左）坦言，因無前例，明將與相關局處現勘再評估。（記者鄭名翔翻攝）

    北市議員簡舒培（右）要求，若無法確定共享廚房樣態，應先停工、暫緩核發許可證；北市府都發局長黃景茂（左）坦言，因無前例，明將與相關局處現勘再評估。（記者鄭名翔翻攝）

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