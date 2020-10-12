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    首頁　>　生活

    抱怨超商店員態度不佳 他貼出對話後竟湧入上萬則留言

    有網友在臉書發文抱怨，發票中獎到超商要兌換獎金，卻碰到店員態度不佳，讓他甚至得再跑第二間才順利兌換。不過他的抱怨並沒有得到眾人認同，反而因為他對店員口氣不佳，讓眾網友砲口一致對向原PO。（圖擷取自爆怨公社）

    有網友在臉書發文抱怨，發票中獎到超商要兌換獎金，卻碰到店員態度不佳，讓他甚至得再跑第二間才順利兌換。不過他的抱怨並沒有得到眾人認同，反而因為他對店員口氣不佳，讓眾網友砲口一致對向原PO。（圖擷取自爆怨公社）

    2020/10/12 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書發文抱怨，發票中獎到超商要兌換獎金，卻碰到店員態度不佳，讓他甚至得再跑第二間才順利兌換。不過他的討拍並沒有得到眾人認同，反而因為他對店員口氣不佳，讓眾網友砲口一致對向原PO，短時間內湧入了上萬則留言。

    一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，貼出對話內容抱怨店員，卻反而因為自己口氣太沒禮貌而遭到網友圍剿。例如他在店員詢問有什麼問題時回「我要換發票，有何問題？不能換發票嗎？」以及店員詢問是否為中獎發票時他冷回「要不然？」、「難道是沒中獎的，妳要幫我對號碼嗎？」

    文章最後原PO還表示疑惑：「不過今天的店員是怎麼了？還是我太奇怪？」絲毫不認為自己有什麼問題。

    該篇文章PO出讓大批網友都怒了，紛紛留言表示，「又是別人錯，自己都沒錯，到底什麼邏輯」、「遇到妳這樣的客人，可能是今年普渡沒拜好！」、「你自己口氣也有問題啊～～我光看到 就很不爽幫你服務 你討什麼拍啊」、「真的很討厭你這種一來就我欠你錢的人==」、「說話那麼沒禮貌還打上來抱怨，代表壓根不覺得自己很失禮吧」。

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