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    國營事業再加碼 採購雲林香蕉5000箱

    國營事業團購香蕉再加碼，農委會宣佈再增購香蕉5000箱。（記者詹士弘攝）

    國營事業團購香蕉再加碼，農委會宣佈再增購香蕉5000箱。（記者詹士弘攝）

    2020/10/12 16:05

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地區秋冬蕉即將上市，農委會與立委劉建國共同攜手媒合台電、台糖、台鹽、中鋼及各公民營企業團體採購雲林地區優質香蕉，截至今日，已採購2910箱，總計4萬3650公斤香蕉。台灣高鐵、中華電信及台灣港務公司等各公營事業及企業今天下午再加碼，下單採購5000箱，行銷雲林在地香蕉。

    農糧署中區副分署長姚士源今天下午在古坑表示，台灣香蕉種植面積約1.4萬公頃，其中雲林種植面積約670公頃，佔全台種植面積的4%。近期進入冬蕉生產季節，雲林的香蕉口味Q彈，風味佳，但因今年沒有天災，高溫讓作物提早成熟，為了協助農民去化香蕉，農委會今年陸續推動香蕉外銷、內銷及加工等3箭措施，並配合國營企業團購，雲林香蕉立即被各企業團體優先下單。

    劉建國也表示，農委會與他攜手媒合公私部門企業團購香蕉，輔導農民在產地以每公斤12元收購優級青香蕉，經催熟加工為黃香蕉後，再以每箱15公斤450元（含運費）買給國營企業，截至12日止，國營企業等已訂購2910箱，並由保證責任雲林縣新光果菜生產合作社等社場自9月28日起陸續出貨，今天台灣高鐵、中華電信及台灣港務公司等各公營事業及企業再次熱情加碼採購5000箱，共同行銷雲林優質香蕉。

    國營事業團購香蕉再加碼，農委會宣佈再增購香蕉5000箱。（記者詹士弘攝）

    國營事業團購香蕉再加碼，農委會宣佈再增購香蕉5000箱。（記者詹士弘攝）

    近期進入冬蕉生產季節，雲林的香蕉口味Q彈風味佳。（記者詹士弘攝）

    近期進入冬蕉生產季節，雲林的香蕉口味Q彈風味佳。（記者詹士弘攝）

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