1964年以來首度整年無颱 經濟部：請支援省水！

今年成為台灣自1964年以來，首度沒有颱風侵襲的一年，連帶造成雨量不足，經濟部籲各界省水。（翻攝經濟部粉專）

2020/10/12 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕第15號颱風「蓮花」12日減弱為熱帶低壓，而南海低壓帶內熱帶擾動活躍，南海還有另一熱帶低壓有機會成颱，菲律賓東方也有低壓發展中，亦可能成颱，但都對台灣沒有直接影響；今年無颱來襲，雖免去相關災害及損失，但也造成雨量不足問題，台灣水量恐受影響。對此，經濟部呼籲各界共同支援省水。

經濟部粉專指出，台灣平均一年會有3.5個颱風，但氣候異常影響，今年成為台灣自1964年以來，首度沒有颱風侵襲的一年；颱風不來，雖避免天災釀成的損失，但也連帶造成雨量太少的問題，水庫集水區的雨量銳減，如桃園至嘉義水庫集水區已創下有紀錄以來最低降雨量。

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經濟部強調，該部自7月起便開始預警、調度跟節水，預先準備因應各種水情狀況；除此之外，針對颱風造成水庫泥沙淤積問題，該部這次趁著無颱來襲，加緊平日便已在進行的清淤作業，使今年的水庫清淤量達到1222萬立方公尺，為歷年平均的2倍以上。

根據本報先前報導，受雨量不足影響，桃竹苗及台中地區水情緊張，自10月14日起調整水情燈號為減壓供水黃燈；根據自來水第四區處表示，台中市每日取水量達155萬噸、用水量大，但水庫蓄水僅6、7成，與往年相差甚多，提醒民眾應節約用水。

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