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    恆春觀光鐵道 民團爭取：雙軌電氣化一次到位、納500萬觀光人潮

    原定出岔軌道的內獅火車站。（記者陳彥廷攝）

    原定出岔軌道的內獅火車站。（記者陳彥廷攝）

    2020/10/12 09:23

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕前瞻基礎建設計畫中鐵道建設「恆春觀光鐵道」，日前傳出行政院退回交通部，並要求「檢討再議」，由於這是前瞻中最早的建設案之一，但在4年後卻面目全非，「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」眼見恆春觀光鐵道恐怕就此無消無息，反而提出希望政府在檢討後一次到位的雙軌電氣化。

    「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」社團總召顏佑任表示，此案曾由前行政院長林全親自到岔出軌道的內獅車站拍板，但交通部陳報可行性研究至行政院後已兩年，但卻始終沒有下文，據「公共政策網路參與平台」公開資訊，今年8.5千萬元預算執行進度至今為零，而近期的最新消息更是「檢討再議」，令他們大感意外。

    他們為把握最後徹底翻轉屏東縣南北發展不均的命運的機會，呼籲政府檢討後，反而應該拿出更完善的硬體設備，該社團表示，近期連兩個連假，南屏東樞紐水底寮依舊是車水馬龍，更突顯分流的需求急迫，政府應從此著手。

    社團強調，要求政府應儘速核定「恆春觀光鐵道」，由於現有計畫中的單軌電氣化線路容量不足速度慢班次少，連恆春半島居民都不看好，也難怪屏縣府只願全力爭取高鐵南延，他們認為政府不只興建，更要硬體設備一次到位，提昇服務品質。

    該社團呼籲，「重新檢討後再議」應針對弱點改進，如升級成雙軌電氣化的快鐵，並以西部幹線路網終點站格局經營，為觀光客達到時空收斂以利解決現有屏鵝公路塞車問題，透過每年至少500萬的觀光人次，讓新左營到恆春成為「鐵道搖錢樹」。

    原定出岔軌道的內獅火車站。（記者陳彥廷攝）

    原定出岔軌道的內獅火車站。（記者陳彥廷攝）

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