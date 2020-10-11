喜迎90名國慶寶寶！ 鄭文燦偕妻探視力推在桃園結婚生子買房

鄭文燦（中）偕妻子林俞汝（其後）赴婦幼醫院探視國慶寶寶，希望有更多的年輕人選擇落腳桃園結婚生子。（記者李容萍攝）

2020/10/12 00:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦11日下午偕妻子林俞汝前往平鎮區秉坤婦幼醫院探視剛出生的國慶寶寶並獻上禮物祝福，他提到，前天的雙十國慶，市府衛生局統計轄內28家地區級及診所總共接生90名國慶寶寶，較去年同日多33人，男生50人、女生40人，讓國慶日更添喜氣。

鄭文燦表示，接任市長以來，桃園市增加人口數超過20萬人，2016至今年10月出生寶寶共10萬7662人，平均1年約有2萬3千名新生命到來，為國家注入新活力與希望，桃園市推動年輕家庭計畫相當成功，生育率更是全國第一，目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元的生育補助，另外3歲以下幼兒提供每月育兒津貼3000元；武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫後拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子、住桃園，「選擇桃園不會後悔，因為桃園是一個成長上升的城市。」

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鄭提到，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府持續提供產婦及寶寶健康補助，如孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕前及孕期中醫助孕養胎等，針對新生兒進行篩檢，以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，及早於黃金治療期間提供妥善診治，讓寶寶在桃園健康環境的搖籃下成長，是市府持續努力的目標。

衛生局長王文彥也說，桃園市提供每位產婦及兒童健康服務，相關資源可上衛生局網站查詢。

鄭文燦（左2）偕妻子林俞汝（左1）赴婦幼醫院探視國慶寶寶，希望有更多的年輕人選擇落腳桃園結婚生子。（記者李容萍翻攝）

鄭文燦（右2）偕妻子林俞汝（右1）赴婦幼醫院探視國慶寶寶，希望有更多的年輕人選擇落腳桃園結婚生子。（記者李容萍翻攝）

鄭文燦（右3）偕妻子林俞汝（右1）赴婦幼醫院探視國慶寶寶，希望有更多的年輕人選擇落腳桃園結婚生子。（記者李容萍翻攝）

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