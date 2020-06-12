大專以上經濟弱勢青年 青年署提供1千人次見習工讀機會

因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，教育部青年署今年度「大專生公部門見習計畫」及「經濟自立青年工讀計畫」，特別針對大專以上在學經濟弱勢青年，提供1千人次見習及工讀機會。（記者林曉雲翻攝）

2020-06-12 21:57:50

〔記者林曉雲／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，教育部青年署今年度「大專生公部門見習計畫」及「經濟自立青年工讀計畫」，特別針對大專以上在學經濟弱勢青年（低收、中低收入戶、近1年獲就學貸款或教育部大專校院弱勢助學計畫者），提供1千人次見習及工讀機會，相關職缺已陸續上架於青年署「RICH職場體驗網」，協助青年在求學期間累積職場經驗提升就業力，也藉由工讀見習紓緩經濟壓力。

青年署說明，「大專生公部門見習計畫」是中央各部會及所屬單位合作提供多元見習機會，協助學生透過公部門見習，了解政府部門運作、組織文化及公共政策形成、制定、執行過程，以利未來規劃職涯發展，並提供見習津貼。為因應疫情衝擊，公部門見習由外交部、農委會、消防署、國立海洋科技博物館、國立海洋生物博物館、各地方檢察署及行政執行署等單位，特別增加300人次專屬於經濟弱勢青年的見習職缺。

請繼續往下閱讀...

「經濟自立青年工讀計畫」則是為加強照顧經濟弱勢家庭青年，由教育部青年署邀請政府機關、公營企業、公股銀行及特邀機構，提供經濟弱勢青年可在安全有保障的單位工讀並學習經濟自立，提升職涯發展競爭力。為配合該計畫，經濟部國營事業委員會開會協調轄下各國營事業（中油、台電、中鋼、台鹽、台糖等公司）提供經濟弱勢青年工讀機會，全年預計職缺將達到700人次，合計提供經濟弱勢青年達1千人次的工讀見習機會，均提供符合或高於基本工資標準的薪資和津貼。

「大專生公部門見習計畫」及「經濟自立青年工讀計畫」職缺，已於教育部青年署RICH職場體驗網公告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法