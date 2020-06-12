獅潭日治庄長宿舍快倒了 緊急加固發包維護

獅潭庄長宿舍損壞嚴重。（記者蔡政珉攝）

2020-06-12 18:46:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府列為歷史建築的獅潭鄉日式庄長宿舍，久無人居住，長年風吹雨淋，損壞嚴重，但建築深具歷史意義，蘊含深厚客家元素，客委會專案補助約400萬元，緊急加固結構主體。

獅潭鄉公所指出，庄長宿舍現況不佳，招標後使用鋼棚架維護，避免建築物繼續頹圯，目前正在進行修復調查研究計畫。將持續爭取經費補助，修繕庄長宿舍主體。

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庄長宿舍為1920年獅潭改設為庄，當時地方最高級的首長宿舍，目前已有100年歷史。庄長宿舍位於獅潭新店老街上，對許多鄉民而言，是重要的歷史記憶與文化資產。

可惜庄長宿舍年久失修，門窗都已損壞，主體建築部分也有頹圯情況。目前獅潭鄉公所執行修復案，將評估周邊環境與如何融入客家文化特色，以便推廣、行銷當地客家產業發展，將歷史風貌與客家生活圈結合，發揮在地客家鄉的魅力。

鄉公所計畫於庄長宿舍設置多功能教育服務站，可提供鄉土教學與客語學習空間，便利學生學習多元課程，例如茶壽編織工藝工法學習、趣味客俚語教學或藍染文化技術傳承等。

未來也可能朝地方產業生活館方向，將蒐集庄長宿舍建立前後不同時空背景照片，或宿舍周邊文物以及整合獅潭特色產業發展沿革，如香茅油、造紙業加工過程，再輔以導覽人員解說等，發揚獅潭鄉觀光。

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