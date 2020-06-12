沒毒又溫馴卻常挨打 擬龜殼花慘淪「衰蛇」

擬龜殼花在張揚禦侮時，會壓扁頭部呈現三角形，但其並非毒蛇，卻容易因毒蛇外型，成為棒下亡魂，成為生態人士眼中的「衰蛇」。（民眾沈揮勝提供）

2020-06-12 17:54:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕夏天是蛇容易出沒的季節，但民眾在郊外，有時以為是毒蛇，若手上有棍棒等工具，就會設法打蛇「除害」，但有型態可能像毒蛇，卻非毒蛇竟成為棒下亡魂，也成生態人士眼中的「衰蛇」。

近日有民眾在日月潭登山，發現1隻「擬龜殼花」，由於三角頭型狀似龜殼花，容易被誤認成毒蛇，民眾說，這種蛇遇見人或動物等威脅，為了保護自我，頭部會呈現龜殼花的扁平三角型，藉此嚇阻外敵，只是這樣的姿態，容易被誤認成毒蛇，民眾在郊外其實只要打草驚蛇，或別太靠近，就不會與蛇發生衝突。

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特生中心表示，以研究人員長期接觸蛇類來看，龜殼花與擬龜殼花，其實是截然不同的蛇，外界容易誤認，大多是擬龜殼花在遇到威脅時，會壓扁頭部，出現三角形姿態，這時才與龜殼花「有一點像」。

若從其他方面比較龜殼花與擬龜殼花，前者是有毒的蝮蛇科，體型大、細長，頭部鱗片細小，數量多到數不出來；後者是無毒的黃頷蛇科，體型小、肥短，頭部鱗片大，相對容易辨識，因此兩者有明顯差別，只是對蛇陌生的民眾，因為不了解，還是有可能誤認。

特生中心強調，擬龜殼花生性溫馴，不太會咬人，若像是民眾所述，因為貌似毒蛇而被打，確實比較無辜，不過人類會遇到蛇，應是進入其生存範圍，一般蛇遇到環境變動或驚擾，多半會逃離，「打草驚蛇」是有其根據，若在室內遇到蛇，則是蛇在尋找適合棲所，民眾可向農政單位尋求協助，避免擅自抓蛇或攻擊，只要正確認識蛇，就不用過度擔心人蛇衝突。

擬龜殼花是無毒的黃頷蛇科。（陳惇聿攝，特生中心提供）

龜殼花是蝮蛇科毒蛇。（陳惇聿攝，特生中心提供）

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