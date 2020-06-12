台南歸仁出身3位國際級藝術家 合辦紅瓦厝傳奇藝術巡迴展

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

2020-06-12 08:58:15

〔記者林曉雲／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，民眾逐漸回到日常生活。台南歸仁是一個偏遠的鄉鎮，卻孕育出3名國際級藝術家─林榮德、陳錦芳及林智信，3人近日聯袂舉行「紅瓦厝傳奇─台南當代藝術三傑全國巡迴展」，從明天起至28日在國父紀念館展出，涵蓋油畫、版畫及雕塑等類別，作品既有童趣，又有歷史感。

「紅瓦厝」是台南市歸仁區的舊名，也是3名藝術家的故鄉，一鄉有3名國際級藝術家已成藝術界傳奇。林榮德精通音樂、繪畫、寫詩，是留德音樂家，除音樂之外，亦從事油畫及詩的創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。

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林榮德的作品，藝術界評析，沒有技巧的痕跡，也沒有透明感或遠近距離的透視法，在畫派中獨樹一格，乍看之下，雖有一種謬境之感，但高境界的謬境就是藝術上的禪意，他的畫作已被世界各大博物館收藏，所表現的美，是許多西方智者所不斷尋覓而未能達到的境界。

另，具有聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，是台灣最早取得「藝術博士」的藝術家之一，開創「新意象」繪畫，融合中外藝術家的作品，卻以獨特的理論建構並詮釋自身的藝術觀點，相當獨特。

林智信則被視為農村最佳代言藝術家，以木刻藝術聞名國際，「迓媽祖」版畫創作，夙負盛譽，近年投身油畫創作，巨幅的「芬芳寶島」，是50年代台灣社會風貌的歷史重現。

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

國際知名藝術家陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展「紅瓦厝傳奇 」。（資料照）

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