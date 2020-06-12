為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南歸仁出身3位國際級藝術家 合辦紅瓦厝傳奇藝術巡迴展

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

2020-06-12 08:58:15

〔記者林曉雲／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，民眾逐漸回到日常生活。台南歸仁是一個偏遠的鄉鎮，卻孕育出3名國際級藝術家─林榮德、陳錦芳及林智信，3人近日聯袂舉行「紅瓦厝傳奇─台南當代藝術三傑全國巡迴展」，從明天起至28日在國父紀念館展出，涵蓋油畫、版畫及雕塑等類別，作品既有童趣，又有歷史感。

「紅瓦厝」是台南市歸仁區的舊名，也是3名藝術家的故鄉，一鄉有3名國際級藝術家已成藝術界傳奇。林榮德精通音樂、繪畫、寫詩，是留德音樂家，除音樂之外，亦從事油畫及詩的創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。

林榮德的作品，藝術界評析，沒有技巧的痕跡，也沒有透明感或遠近距離的透視法，在畫派中獨樹一格，乍看之下，雖有一種謬境之感，但高境界的謬境就是藝術上的禪意，他的畫作已被世界各大博物館收藏，所表現的美，是許多西方智者所不斷尋覓而未能達到的境界。

另，具有聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，是台灣最早取得「藝術博士」的藝術家之一，開創「新意象」繪畫，融合中外藝術家的作品，卻以獨特的理論建構並詮釋自身的藝術觀點，相當獨特。

林智信則被視為農村最佳代言藝術家，以木刻藝術聞名國際，「迓媽祖」版畫創作，夙負盛譽，近年投身油畫創作，巨幅的「芬芳寶島」，是50年代台灣社會風貌的歷史重現。

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

留德音樂家林榮德亦從事油畫創作，他將音樂的旋律和節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。（林榮德提供）

國際知名藝術家陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展「紅瓦厝傳奇 」。（資料照）

國際知名藝術家陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展「紅瓦厝傳奇 」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢包機返台被停國民黨權 徐正文曝錄音：黨中央同意
2020-06-09 10:53

武漢包機返台被停國民黨權 徐正文曝錄音：黨中央同意
500公尺內就出了3位國際藝術家 聯展首發站在台南
2020-04-03 09:36

500公尺內就出了3位國際藝術家 聯展首發站在台南
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
武漢肺炎》武漢與苗栗友好 林榮德募捐500多萬防疫物資
2020-02-27 19:02

武漢肺炎》武漢與苗栗友好 林榮德募捐500多萬防疫物資
林榮德：國民黨歡迎傅崐萁回來 研究好程序後就會處理
2020-02-20 14:48

林榮德：國民黨歡迎傅崐萁回來 研究好程序後就會處理
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
反對就反到底、贊成就堅持到底... 林榮德提醒藍軍立委6事項
2020-01-31 12:01

反對就反到底、贊成就堅持到底... 林榮德提醒藍軍立委6事項
藍營敗選後新春團拜 代理主席林榮德：不要內鬥內行、外鬥無膽
2020-01-30 10:08

藍營敗選後新春團拜 代理主席林榮德：不要內鬥內行、外鬥無膽
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 13:40

妻上班幫顧小孩！ 他貼超狂「作息表」...網笑︰呼叫阿嬤支援

2020-06-11 11:07

馬公港區大量烏魚暴斃 疑與天氣不穩定有關 影片

2020-06-11 11:11

家樂福天母店空品超標限期未改將罰 業者︰盡快改善

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播