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鼓勵國旅平日住宿 觀光署推線上「住宿優惠專區」

交通部觀光署推優宿專區。（圖取自旅宿網）

交通部觀光署推優宿專區。（圖取自旅宿網）

2024/06/25 11:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署鼓勵國旅留宿，邀請旅宿業者提供平日住宿優惠方案，並於台灣旅宿網設置「住宿優惠（優宿）專區」，除有一般住宿優惠外，也刊有花蓮地區住宿及各種活動推出住宿優惠資訊，目前有超過1000個優惠方案。

疫後全球旅客住宿習慣改變，旅宿業朝向多元化、分眾市場發展，包含休閒度假、商務、小資平價等，國內知名連鎖品牌也推出不同市場定位的子品牌，讓旅客有更多選擇。

觀光署為紓緩國旅集中假日及鼓勵民眾平日出遊，與地方政府合作，首批共推60家，提供平日住宿優惠方案，獲知名連鎖及在地品牌響應，包含：晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅、福容大飯店的全新品牌福容徠旅、萬豪酒店集團的台中豐邑Moxy酒店、福華大飯店、遠東香格里拉、承億文旅等。

觀光署表示，旅宿網「優宿專區」除了一般住宿優惠外，近期有搭配各地活動推出的優惠旅宿資訊，如觀光署6至9月的仲夏節活動「觀光暑・樂遊趣」、國旅卡住宿優惠、台北市政府舉辦的「2025雙北世界壯年運動會」，以及協助振興花蓮震後觀光的「花蓮縣6至9月限定住房優惠」等，詳見台灣旅宿網「優宿專區」

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

交通部觀光署邀60家旅宿業者推平日住宿優惠。（觀光署提供）

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