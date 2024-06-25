全球第14座！農業部獸醫所 獲世界動物衛生組織認證參考實驗室

獸醫所獲得WOAH認證為狂犬病參考實驗室。（記者楊媛婷攝）

2024/06/25 11:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部獸醫所今（25日）舉行世界動物衛生組織（WOAH）認證狂犬病參考實驗室，這是全球第14個狂犬病參考實驗室，也是亞洲繼印、韓、中國後第4個狂犬病參考實驗室，農業部次長杜文珍表示表示，這代表我國研究人員的專業被國際認可，防疫工作也與國際接軌。

我國於2013年於野外檢測到鼬獾狂犬病陽性，是時隔40多年後狂犬病首度現蹤，而依據我國目前野外動物狂犬病監測情況顯示，直到今年5月仍持續在野生鼬獾上檢測到陽性病例，並且最北已經到苗北，狂犬病為人畜共通傳染病，農業部將其歸類為甲類傳染病，杜文珍表示，在健康一體的概念下，獸醫所實驗室獲得WOAH認證為狂犬病參考實驗室有2大指標性意義，首先代表我國的專業與防疫工作獲得世界的肯認，也能和國際接軌，目前全球僅有14間實驗室貝肯認。

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獸醫所所長鄧明中表示，該所實驗室2017年時獲得歐盟認證，我國犬貓若要輸往歐盟國家，可檢附該所出具的血清報告，也是唯一被日本接受犬貓血清檢驗輸入報告的亞洲實驗室，這次獲得WOAH認證，未來會繼續和國際合作狂犬病防疫，至於獲得WOAH認證後，未來送檢的費用是否會調整？鄧明中表示還要仔細評估。

獸醫所獲得WOAH認證的實驗室還有豬瘟實驗室、十足目虹彩病毒實驗室，鄧明中表示，該所的禽流感實驗室也努力爭取WOAH肯認。

國內鼬獾的狂犬病陽性率近1成，杜文珍表示，目前狂犬病疫情仍都在野生動物，並未在伴侶動物上發現，但現在民眾和山林接觸多，呼籲民眾不要帶伴侶動物到山林，也要定期讓家中的愛犬愛貓注射狂犬病疫苗。

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