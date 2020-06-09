武漢包機返台被停國民黨權 徐正文曝錄音：黨中央同意

國民黨中央委員徐正文。（資料照）

2020-06-09 10:53:43

〔記者施曉光／台北報導〕因為過去在武漢台胞包機返台過程中多次主動發布訊息，而遭國民黨中央停止黨權2年處分的中央委員徐正文，今天上午公布1月31日與當時為國民黨「7人小組」成員、代理黨主席林榮德的來電通話錄音，藉此證明當時自己對外召開記者會說明相關狀況，有獲得黨中央同意，他何罪之有？

根據徐正文公布的簡短錄音內容顯示，他詢問林榮德是否可以用台北市家長會長協會總會長的名義召開記者會對外說明，林榮德在電話中回應，「喔～好啊！．．．你就用你學生會長（口誤，應為家長會長）的名義啦！」

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在對話中，徐正文還告訴林榮德，當時另一位「7人小組」成員、武漢台商會長蕭永瑞，已經跟滯留在湖北的台胞承認自己溝通失敗，「兩岸多方各單位一起協助的事情失敗了、回不去了」、「給我一個不開記者會的理由！」

徐正文今日上午還在臉書上指出，由於國民黨低迷情況，過去他一直隱忍不願攻擊黨中央「7人小組」宣布不實的情形，而且他也從未以國民黨的身份召開記者會，當時林榮德知道、理解並同意他用台北市家長會長協會總會長與湖北台人自救會名義身份進行包機記者會，這樣可以降低政黨包彩，真正為人民爭取返台，而且也與國民黨切割，如果萬一有什麼問題，不會影響國民黨，「我之前得到當時國民黨代理主席同意召開記者會，何罪之有呢？？」

徐正文還說，考紀會昨天又改用他自行公布第2班包機時間，而第2包機時間是由中國大陸官方告訴湖北台人自救會成員，再由他代轉述自救會成員情況與坐飛機時間給媒體，他何罪之有？

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