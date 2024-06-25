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每張250元農粉幣7/1開領 用券還能拚運氣爽抽5千元

夏季到花蓮農村旅遊不能錯過的就是賞鯨，圖為花蓮賞鯨遊程名船家之一的多羅滿。（農村水保署提供）

夏季到花蓮農村旅遊不能錯過的就是賞鯨，圖為花蓮賞鯨遊程名船家之一的多羅滿。（農村水保署提供）

2024/06/25 12:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部從7月1日到10月31日推出農粉幣活動，民眾在期間只要到花蓮旅遊，用手機定位並在農業易遊網註冊，免抽選就獲得每張面額250元的農粉幣；或到農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮農特產品專區買滿千元，也送1張農粉幣，買越多送越多，這兩類得領取方式可重疊，計發行70萬張。

花蓮403強震發生後，為振興花蓮農村、農產業並帶動消費，農業部推出農粉幣，農村水保署表示，「花蓮振興農粉幣」，最晚可用到11月30日，預計發放70萬張，每張250元，要領農粉幣共有2種方式，其一是民眾到訪花蓮，，註冊加入農業易遊網會員登入後並開啟定位，免抽選即可領取1張農粉幣，同一個會員綁定之手機號碼及帳號限領1次，領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費；另外則是可到農業部指定得電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣。

農村水保署表示，民眾開啟手機定位領取農粉幣後，若超過7日期限未使用，系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時再行登記領取，農村水保署表示，農粉幣可到花蓮轄內合作業者實體場域消費農特產品、農業體驗活動（含農事、生態、導覽、餐飲或個別場域內套裝遊程）、門票或伴手好物等項目，民眾出示農粉幣條碼給業者掃描後便能直接折抵消費，限一次抵用完畢且不得找零，可使用農粉幣的場域目前約有1百多點。

為鼓勵再次造訪，農村水保署表示，每月月底會針對已經到花蓮使用農粉幣或是電商平台滿額贈完成會員註冊領幣的民眾抽出30名，每名贈送20張農粉幣。

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