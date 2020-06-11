芝山岩天際線遭高樓破壞 居民北市府抗議

芝山地方團體今在台北市政府門口抗議。（記者蔡思培攝）

2020-06-11 21:53:21

〔記者蔡思培／台北報導〕「太子華威」是位於台北市芝山岩的兩棟14層大樓建案，由於高樓建築影響芝山天際線，引來當地居民反彈。芝山地方團體今在台北市政府門口抗議，質疑建商在101年獲發建照，之後二次變更設計，但台北市府都發局未依規定送都審會審查，而是直接核准變更。

人民民主黨鏟土豪行動研究員袁孔琪說，芝山岩是個富涵生態、文化史蹟的生態公園，102年的芝山岩都審規定有要求在芝山岩古蹟保護旁的重大開發案需經都審，讓市民有公共參與權。不過他指出，都發局無視「芝山岩都審規定」，讓建商在申請建照後的兩次變更設計，都未經都審的程序。他質疑，「都發局縱容建商、柯市長要把關！」

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士林區居民陳先先就住在太子華威東側的公寓，他原本從自家陽台就能遠眺青翠芝山岩，在太子華威建起之後，不僅日照減少，開窗還會看到大樓矗立眼前。他也說，太子華威從1樓到14樓，每層樓至少兩具空調主機帶來的熱氣及噪音，他擔憂空調壓縮機日夜運轉，永無寧日。

芝山岩所在的岩山里里長鄭小塔說，芝山岩是全民公共財，如果附近有很大的量體建案進駐，應該是公共事件，「為什麼這個事件沒有經過合法程序，就透過取巧的二度變更手法改變量體進駐社區？」她也說，建案進入社區前，應該要有協商平台，她質疑，「都發局在做什麼？」

台北市都發局表示，太子華威案的建照是在100年9月申請，101年就核准建造執照，因此變更設計適用100年9月當時法令，免適用102年的芝山岩都審規定。至於居民質疑建案兩次進行變更設計，卻未經過都審，都發局表示，如果沒有增加基地面積及總樓地板面積，基於法令不溯既往及信賴保護原則，不需要進行都審。

芝山岩居民曾針對此建案提出告訴，105年一審居民勝訴，但都發局上訴，107年最高行政法院發回更審，109年3月更一審敗訴，居民不服又上訴最高行政法院。都發局表示，目前最高行政法院是判決市府勝訴，因此都發局不會有動作，假如未來法院判市府敗訴，都發局會再依法院判決因應處理。

都發局建管處官員（左二）接下陳情書。（記者蔡思培攝）

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