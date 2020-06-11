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攜手搶國旅商機 柯文哲合體潘孟安

台北市長柯文哲（右）、屏東縣長潘孟安（左）11日出席台北市與屏東縣交流活動，參觀地方特色產品。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（右）、屏東縣長潘孟安（左）11日出席台北市與屏東縣交流活動，參觀地方特色產品。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 15:37:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕爭取疫後國旅觀光，台北市長柯文哲今天和屏東縣長潘孟安同框共推安心旅遊。北市部分除有結合景點、旅宿、商圈的優惠方案，另加碼送限量雙層觀光巴士兌換券、週週抽電動機車等，而屏東推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等。

柯文哲致詞提到，台灣每年約有1千1百萬的旅遊人次，如今因為疫情邊境管制，總會轉成國內旅遊，通常會選擇跟自己平常生活環境不同的地方，不少台北人很嚮往墾丁，因為地理環境、氣候條件都和台北很不一樣，而台北對屏東人來說也很有異國風情；像最近陽明山的繡球花，他看到陳佩琪去拍怎麼這麼這麼漂亮，應該是花漂亮，怎麼人也漂亮？

潘孟安透露，2015年第一次踏入北市府，當時是為了向同樣新上任的柯市長請託，因為屏東的小琉球不知為何有一塊北市府的地，希望能用來當作社福醫療機構，當時柯市長二話不說就答應，如今第一期的護理之家工程已竣工，第二期社福設施也已經設計完成正要發包。

潘說，這次來除了道謝，以及針對防疫新生活宣傳屏東的觀光，也想藉機邀請柯市長，「全國中等學校運動會」（全中運）預計於7月18日至23日舉行，歡迎屆時率團到屏東來為台北市的選手加油。

北市推出10大安心旅遊路線，凡入住安心旅宿並消費滿額，即贈送限量雙層觀光巴士24小時兌換券，另加碼推出只要於7月15日至8月31日入住台北市合法旅宿，憑消費滿額的發票可以週週抽電動機車。觀傳局也和高鐵公司合作推出「北北基好玩卡高鐵聯票」，專案期間可享高鐵來回車票65折，及價值2,030元的北北基好玩卡一張；另預計於6月18日開賣限量「安心旅遊，祈願永康」套票。

屏東整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，三鐵方案。第一鐵「鐵定加碼」，凡6月15日至7月15日期間，住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票等好禮。第二鐵「鐵定貼心」為有條件補助10人以上團體行程旅費。第三鐵「鐵定好玩」則是推出75條路線的主題遊程，各有不同面貌。

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台北市長柯文哲（右）、屏東縣長潘孟安（左）11日出席台北市與屏東縣交流活動，手持地方特色產品推觀光。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（右）、屏東縣長潘孟安（左）11日出席台北市與屏東縣交流活動，手持地方特色產品推觀光。（記者廖振輝攝）

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