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連續3年「加0」 屏東急募寄養家庭

屏東縣政府社工科科長戴如玎、屏東家扶主任傅敏峯、社會處處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東家扶督導黃淑玲（由左至右），一同呼籲民眾加入寄養行列。（記者邱芷柔攝）

屏東縣政府社工科科長戴如玎、屏東家扶主任傅敏峯、社會處處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東家扶督導黃淑玲（由左至右），一同呼籲民眾加入寄養行列。（記者邱芷柔攝）

2020-06-11 12:27:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台灣沈浸在「加0」的喜悅中，但屏東家扶寄養家庭戶數連續3年「加0」，讓人格外憂心，屏東家扶與屏東縣政府社會處今天共同舉辦招募記者會，希望有更多愛心家庭一起「打開家門，讓愛住進來！」

屏東家扶中心主任傅敏峯指出，屏東家扶現有60戶寄養家庭，其中有10戶家庭因需要照顧家中長輩或自身健康狀況而暫時休息，實際能服務的寄養家庭僅50戶，每月照顧約70名寄養兒少。

寄養社工表示，連續3年寄養家庭戶數未增加，還得面對寄養家庭因年齡、體力受限及個人生涯考量等種種原因選擇退場，幾乎是蠟燭兩頭燒，近年有特殊需求的寄養兒少數增加，部份寄養家庭只能照顧1名兒少，因此屏東家扶歡迎具有愛心、耐心、堅持、樂觀等特質的有心家庭，加入寄養服務的行列。

傅敏峯也表示，歡迎計劃55歲至60歲退休的父母，可將照顧寄養兒少放入自己規劃退休生活的計劃內，讓自己的退休生活更具意義，同時也邀請社區保母，除了照顧受托嬰兒外，亦可加入寄養家庭照顧可就學的幼兒，另外雙薪家庭中父母一方為工作時間較自由，例如保險業、直銷等，都是家扶邀請加入寄養家庭行列的對象。

面對目前的窘境，招募活動上屏東縣政府社會處處長劉美淑、社工科科長戴如玎、屏東家扶主委林新安等人共同出席，盼社會大眾能一起響應，屏東家扶也表示，今年的目標為招募6戶以上新進寄養家庭，招募訊息請洽屏東家扶中心寄養組。

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