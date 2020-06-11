林右昌、潘孟安合體拚觀光 基隆、屏東旅遊好康一波波

基隆市長林右昌與屏東縣長潘孟安，今合體，共同推廣「基隆、屏東」在地特色農產品、伴手禮，串連南北兩地觀光資源。（記者俞肇福攝）

2020-06-11 10:43:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕隨著國內疫情趨緩，「防疫新生活運動」上路，基隆市長林右昌與屏東縣長潘孟安，今日早上8點40分在基隆碧砂漁港合體，共同推廣「基隆、屏東」在地特色農產品、伴手禮，串連南北兩地觀光資源；林右昌與潘孟安呼籲國人多多利用交通部安心旅遊補助，搭配振興劵到基隆、屏東出遊，刺激在地經濟。

林右昌表示，台灣疫情逐漸趨緩，隨著防疫措施放寬，民眾也紛紛出門旅遊，基隆市府為搶攻振興券助攻國旅市場，並且希望到基隆觀光的遊客能夠在基隆住一晚進行「深度旅遊」，體驗基隆「好玩、好吃、好看」，並帶動更多消費與經濟。

請繼續往下閱讀...

潘孟安率屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東旅遊集團、富達國際旅行社等觀光旅遊業者及市府團隊前來基隆推廣農產品、伴手禮，體驗在地觀光特色，感受基隆的熱情。

林右昌表示，市府觀光及城市行銷處整合基隆在地觀光資源，推出旅遊振興優惠「基隆三大好康」。首波好康即日起至6月30日前入住基隆市合法旅宿，即可獲得每房現折 300元，限量500房；第二波好康自7月1日至7月31日止，入住基隆市合法旅宿，除每房折現300元，加碼每房一套和平島公園、國立海洋科技博物館及陽明海洋文化藝術館一島雙館門票，限量1500份。

第三波好康是今夏首次推出的水路體驗遊程，原價每人1299元，限量推出三人同行只要振興券3000元的專案，包含內港船票、專業導覽、和平島公園門票、300元餐券等，還有其他眾多好康加碼不斷。

潘孟安縣長則推出「屏東三鐵方案」，內容包含住宿即享美食、場館門票、伴手禮等優惠，另針對10人以上團體行程，住宿屏東合法旅宿二夜搭配經典景點一處，每人獎助新臺幣500元；還有多款好玩主題遊程，樣樣精彩，希望打動遊客的心。

基隆市長林右昌與屏東縣長潘孟安，今日在基隆碧砂漁港合體，共同推廣「基隆、屏東」在地特色農產品、伴手禮，串連南北兩地觀光資源；圖為基隆在地伴手禮。（記者俞肇福攝）

基隆市長林右昌（左）與屏東縣長潘孟安（右）合體拚觀光。（記者俞肇福攝）

圖為屏東縣在地農特產品與伴手禮。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法