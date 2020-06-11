驚！防登革熱噴藥 竟是數百隻蟑螂跑出來

豐原區公所今天配合環保局持續進行登革熱噴藥防治工作。（圖由豐原區公所提供）

2020-06-11 08:48:22

〔記者歐素美／台中報導〕環保局在豐原區進行登革熱噴藥，不料，噴藥車朝水溝噴白色煙雺的藥劑，蟑螂大軍卻從水溝竄出往路旁的商家跑，手機業者黃杰表示，店內女客人見狀嚇到花容失色，趕快落跑，他則發揮跳踢踏舞的功力，來一隻踩一隻，短短時間消滅約200隻蟑螂，但他還是心有餘悸表示，「實在太噁心了」！

黃杰表示，昨天下午4點半左右，豐原區公所派消毒車，到其到位於豐南國中旁的手機店門口的水溝噴灑某種殺蟲藥劑，結果，瞬間水溝孔湧出幾百隻蟑螂，全部發瘋似地又飛又衝到其店裡來，因為是全開放空間沒有門，店內女客人見狀也嚇得花容失色，趕緊落跑離去。

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黃杰說，因自己也很怕蟑螂，又措手不及，無能為力，腦海只出現踢踏舞歌曲旋律，隨即來一隻踩一隻，消滅一大桶蟑螂，初估應有200百隻，並自嘲「其實我踢踏舞跳得還不錯，看這一桶蟑螂就知道了」。

除了手機行受災，黃杰說，隔壁的超商一樣也是飽受蟑螂大軍危害，看到大批蟑螂往店裡亂竄亂飛，真的很噁心，希望區公所能經常噴藥，每次殺死一點，蟑螂才不會一次積這麼多，很可怕。

豐原區長徐照山表示，因天氣轉熱，區公所是配合環保局進行噴藥，以防止登革熱，不知竟有蟑螂危害，針對民眾意見，會反映給環保局參考。

環保局環境衛生及毒化物人管理科表示，環保局委託廠商分區分里進行登革熱噴藥，1年2次，分別在3到6月及7到10月，主要是殺死病媒蚊，殺螂是附帶效果，有時水溝沒跑出蟑螂，里長還會認為是藥效不夠，其實主要是看當地的環境衛生情況，環境比較髒亂的，蟑螂就會比較多。

環保局進行登革熱噴藥，水溝跑出蟑螂大軍，商家一滅就是1、200隻。（圖由黃杰提供）

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