陳駿季：金門防治秋行軍蟲 可當台灣本島典範

農委會副主委陳駿季（中）由金門縣政府建設處長文水成（左）陪同，進入高粱田與農友就秋行軍蟲防治交換意見。（記者吳正庭攝）

2020-06-10 21:48:42

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院農委會副主委陳駿季今天訪視金門高粱田時指出，金門去年高粱產量比過去平均5年還高5%，肯定縣府防治秋行軍蟲工作已見成效；陳駿季說，將規劃輔導雜糧集團產區在台灣本島契作釀酒高粱，建立釀酒高粱生產供應鏈，不僅有助提升國內糧食自給率，也強化台灣與金門高粱酒品牌名聲。

陳駿季9日率團抵金展開2天訪視行程，除拜會金酒公司商討推廣台灣契作釀酒高粱，也視察地區春季高粱受秋行軍蟲危害情形及了解農業產銷班及農試所等相關單位設施。他說，秋行軍蟲去年6月8日開始侵擾台灣，其中外島主要是金門約1700多公頃，當時農民非常害怕，農委會防檢局立即組團，教導金門農民一起防治秋行軍蟲。很棒的是，透過這樣的防治，金門去年的產量比過去平均5年還高5%；換句話說，只要防治得當，產量不會影響，甚至勤於照顧、管理，平均產量還會更高，對農民收益也會更好。

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陳駿季說，像金門這樣一個集團的共同防治，是非常好的合作模式，對台灣本島也是一個典範，希望能在全台灣推廣。他說，有關高粱契作，在拜會金門酒廠業股份有限公司董事長李增財等人後，未來將透過金門縣農會及雲林縣斗南鎮農會，為因應新品種高粱推廣，擬在台灣本島規畫輔導雜糧集團產區，執行契作釀酒高粱，建立釀酒高粱生產供應鏈，也希望增加農民生產所得。

同時到場會勘的金門縣農會理事長、縣議員蔡水游說，由農會作為高粱契作的窗口，這個合作是雙贏，沒想到10年沒有談成的契作模式，在副主委陳駿季一來就談成了，很不簡單；也感謝中央對金門農友的支持，去年秋行軍蟲就是有中央的協助，才沒有對金門造成災害。

金門去年防治秋行軍蟲成效不錯，今年高粱抽穗情形良好。（記者吳正庭攝）

金門縣農會理事長蔡水游陪同農委會等一行人實勘高粱田時指出，秋行軍蟲就是有中央的協助防治，才沒有對金門造成災害。（記者吳正庭攝）

金門農友在高粱田操作噴灑防治秋行軍蟲的藥水。（記者吳正庭攝）

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