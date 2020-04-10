為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

15日起肥料每包40公斤補助20元 蔡總統籲勿囤積

總統蔡英文視察台肥台中廠。（記者張軒哲攝）

總統蔡英文視察台肥台中廠。（記者張軒哲攝）

2020-04-10 12:34:19

〔記者張軒哲／台中報導〕肥料也採實名預購制！武漢肺炎疫情似肆虐全球，導致農產品內外銷及學校午餐食材等市場深受影響，農友收益不如預期。總統蔡英文今日視察台肥公司台中廠，了解農友常用肥料的生產及供應情形，蔡英文指出，農友可持身分證明文件及耕作土地資料至農會或肥料行預購，4月15日起每包40公斤補助20元。

總統蔡英文今日在立法院副院長蔡其昌與農委會主委陳吉仲陪同下視察台肥台中廠肥料生產與供應情況。

蔡總統指出，防疫期間，糧食跟民生物資供給穩定，也是重要一環，在這段期間農民出現恐慌，有囤積肥料情況，請農民放心，肥料一定足夠，請農友合理使用肥料，但不要囤積，4月15日開始推出實名預購制度，每包40公斤補助20元，補助是直接匯入農民帳戶，鼓勵大家按自己需求購買肥料。

農委會強調，今年受疫情影響，農友擔憂肥料原料進口受阻，導致恐慌性購肥現象，事實上肥料原料現有庫存充足，並持續進口原料中，供應未來一年都沒問題。為滿足農友用肥需求，已請台肥公司依農友預購肥料品項及數量，調配產線24小時不停工全力生產，肥料供應無虞，請農友不用搶購囤肥，並且自4月15日起，用肥期前先預購，就能享有購肥補助。

農委會強調肥料供應無虞。（記者張軒哲攝）

農委會強調肥料供應無虞。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
買無肥料，縣長楊文科邀農糧署北區分署跟各農會共商
2020-04-01 20:08

買無肥料，縣長楊文科邀農糧署北區分署跟各農會共商
掃到武漢肺炎「風颱尾」竹北農會肥料倉庫空蕩蕩
2020-04-01 15:11

掃到武漢肺炎「風颱尾」竹北農會肥料倉庫空蕩蕩
趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦

趁勢搶進副都心高報酬微型青創商辦
評估先調降肥料費用！ 蔡其昌︰紓困政策將陸續出爐
2020-04-01 10:48

評估先調降肥料費用！ 蔡其昌︰紓困政策將陸續出爐
武漢肺炎》肥料預購1週等嘸貨 農糧署：明起配送各農會
2020-03-24 20:18

武漢肺炎》肥料預購1週等嘸貨 農糧署：明起配送各農會
管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福

管家般舒適 回家享受「淨靜」幸福
陳吉仲：肥料供應沒問題 將採預購制
2020-03-15 13:52

陳吉仲：肥料供應沒問題 將採預購制
不怕沒肥料！台肥：停休全力生產
2020-03-13 17:01

不怕沒肥料！台肥：停休全力生產
生活今日熱門
2020-04-10 07:00

武漢肺炎逾9.4萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-09 19:30

本來約好要去遊樂園... 暖爸讓小孩在家隔離也能體驗遊樂設施 影片

2020-04-09 18:30

「楠梓百慕達」有可能不迷路嗎？ 騎車破解楠梓路橋之迷 影片

2020-04-09 13:00

武漢肺炎》酒店公關傳確診仍上班 指揮中心14:00說明

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播