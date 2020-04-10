15日起肥料每包40公斤補助20元 蔡總統籲勿囤積

總統蔡英文視察台肥台中廠。（記者張軒哲攝）

2020-04-10 12:34:19

〔記者張軒哲／台中報導〕肥料也採實名預購制！武漢肺炎疫情似肆虐全球，導致農產品內外銷及學校午餐食材等市場深受影響，農友收益不如預期。總統蔡英文今日視察台肥公司台中廠，了解農友常用肥料的生產及供應情形，蔡英文指出，農友可持身分證明文件及耕作土地資料至農會或肥料行預購，4月15日起每包40公斤補助20元。

總統蔡英文今日在立法院副院長蔡其昌與農委會主委陳吉仲陪同下視察台肥台中廠肥料生產與供應情況。

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蔡總統指出，防疫期間，糧食跟民生物資供給穩定，也是重要一環，在這段期間農民出現恐慌，有囤積肥料情況，請農民放心，肥料一定足夠，請農友合理使用肥料，但不要囤積，4月15日開始推出實名預購制度，每包40公斤補助20元，補助是直接匯入農民帳戶，鼓勵大家按自己需求購買肥料。

農委會強調，今年受疫情影響，農友擔憂肥料原料進口受阻，導致恐慌性購肥現象，事實上肥料原料現有庫存充足，並持續進口原料中，供應未來一年都沒問題。為滿足農友用肥需求，已請台肥公司依農友預購肥料品項及數量，調配產線24小時不停工全力生產，肥料供應無虞，請農友不用搶購囤肥，並且自4月15日起，用肥期前先預購，就能享有購肥補助。

農委會強調肥料供應無虞。（記者張軒哲攝）

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