蛋蛋會瞪人？土雞生下「白眼蛋」讓人驚奇

這顆「白眼蛋」讓人驚奇。（記者顏宏駿攝）

2020-04-10 12:15:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你看過「白眼蛋」嗎！家住彰化縣北斗鎮的顏裕鏜養產蛋的土雞供自己食用，日前其中一隻土雞生出「白眼蛋」，這顆蛋有褐色的外殼，但蛋體有一半出現白色的紋路，就像一顆眼睛瞪著你，「白眼蛋」讓人嘖嘖稱奇。

顏裕鏜說，他自養約10多隻的生蛋土雞，長這麼大第一次遇到生出這種「白眼蛋」，以前只聽過有雙生蛋黃，這種「白眼蛋」不知是否為「突變種」？但後來這隻土雞又生出正常色的雞蛋。

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對此，台灣養蛋協會一名專家說，蛋殼的顏色取決於品種和基因，台灣最具代表性的品種有海蘭、羅曼、尼克等，主要有褐蛋和白蛋，這顆「白眼蛋」是蛋體經過輸卵管時色素著色產生不均勻的現象。

他說，當卵通過輸卵管子宮部時，宮腔擴大，子宮壁平滑肌收縮，使卵轉動，其上皮粘膜的分泌物（色素）均勻塗布在卵的表面，子宮腺黏膜分布有管狀腺，直接開口於子宮腔。蛋殼初始階段都是白色的，在蛋殼形成周期的後半段，褐殼蛋雞會分泌色素，讓蛋殼變成棕褐色，色素附著在蛋殼外層表面，所以打開褐殼蛋，可看到其內表面依然是白色的。

他說，在著色的過程中，有可能被子宮的「圓形物」擋住，於是出現像「眼睛」的著色狀態，很有可能著色的時候雞隻受到驚嚇，異物擋住色素著色，就產生著色的變異。

他強調，生這種蛋的雞，並沒有異常，只是機率很少，且這次生出「白眼蛋」並不代表下次就會生，裡面的蛋黃和蛋白跟正常蛋無異，營養價值也無損。

蛋體有一半出現白色的紋路，就像眼睛瞪著，「白眼蛋」讓人嘖嘖稱奇。（記者顏宏駿攝）

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